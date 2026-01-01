Filmmakers wear Doudle fleece hood балаклава цвет хаки, размер L

Артикул: DAN-2804

Балаклава Filmmakers wear Doudle fleece hood, цвет хаки, размер L.

Флисовая двухслойная балаклава убережет фотографа от холода во время съемки в экстремальных зимних условиях. Изготовлена из качественного материала и имеет затяжки для удобной и комфортной посадки. Доступна в четырех цветах и двух размерах. Цвет - хаки, размер - L.