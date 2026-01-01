Avenger C155-02 страховочный трос длина 70 см диаметр 5 мм

Стальной прочный трос обеспечит безопасное использование оборудования, предохранит от случайного падения.
Комплектуется надежным фиксирующим карабином.
Технические характеристики:
- длина, см - 70
- толщина, мм - 5
- нагрузка, кг - 50
- материал - сталь
Москва
Малая Семеновская 3с6
Страховочный трос Avenger C155-02.
Применяется для дополнительной страховки дорогостоящего оборудования.
Стальной прочный трос обеспечит безопасное использование оборудования, предохранит от случайного падения.
Комплектуется надежным фиксирующим карабином.
Технические характеристики:
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