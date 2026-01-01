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Avenger C155-01 трос безопасности 70 см 3,5 мм

Avenger C155-01 трос безопасности 70 см 3,5 мм

Avenger
Артикул: DAN-1862

Страховочный трос Avenger C155-01.

Применяется для дополнительной страховки дорогостоящего оборудования.

Описание

Стальной прочный трос обеспечит безопасное использование оборудования, предохранит от случайного падения.

Комплектуется надежным фиксирующим карабином.

Технические характеристики:

  • длина, см - 70
  • толщина, мм - 3,5
  • нагрузка, кг - 20
  • материал - сталь

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