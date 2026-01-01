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Rekam EF-C 0501S мини-штанга 80 см (нагрузка до 3 кг)

Rekam EF-C 0501S мини-штанга 80 см (нагрузка до 3 кг)

Rekam
Артикул: DAN-0337

Rekam EF-C 0501S – двухсекционная штанга для установки осветителей или других студийных аксессуаров. Максимально допустимая нагрузка – 3 кг, максимальная длина – 80 см.

Описание

Rekam EF-C 0501S мини-штанга 80 см (нагрузка до 3 кг)

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