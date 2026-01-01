Rekam EF-C 0501S мини-штанга 80 см (нагрузка до 3 кг)

Зонт Grifon T-84 на просвет белого цвета. Диаметр 84 см. Отлично подходит для постоянных и импульсных источников. Вес - 200 г.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Rekam EF-C 0501S – двухсекционная штанга для установки осветителей или других студийных аксессуаров. Максимально допустимая нагрузка – 3 кг, максимальная длина – 80 см.
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Зонт Grifon T-84 на просвет белого цвета. Диаметр 84 см. Отлично подходит для постоянных и импульсных источников. Вес - 200 г.
Система Grifon B-3W крепится к стене или к потолку. Вначале крепятся специальные кронштейны (2шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7-10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов устанавливаются пластмассовые крепежи-распорки (6шт.), которые должны после этого быть установлены в тубус бумажного фона.