Rekam 10-116B телескопическая штанга 100-190 см нагрузка до 3 кг

Технические характеристики:
- Максимальный рабочий размер, см – 190
- Минимальный рабочий размер, см – 100
- Регулировка размера – ручная
- Комплект поставки – штанга 10-116 B
- Максимальная нагрузка – до 3 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Компактная телескопическая штанга Rekam 10-116B для установки приборов, предназначенная для повышения удобства работы в студии. Штанга раздвигается от 100 см до длины 190 см и имеет ручную регулировку размера.
Технические характеристики:
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