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Rekam 10-1000W двухсекционная стойка на колесах 11-018 для установки штанг

Rekam 10-1000W двухсекционная стойка на колесах 11-018 для установки штанг

Rekam
Артикул: DAN-0326

Rekam 10-1000W – двухсекционная студийная стойка с воздушным амортизатором.

Оснащена универсальным адаптером. Используется для установки сборной штанги Rekam 10–1116. Размер стойки меняется от 114 см до 212 см. В сложенном состоянии - 114,5 см. Максимальная нагрузка - 30 кг. Вес 4,55 кг. Диаметры трубок секций стойки, мм 35; 30 

В комплекте 3 колеса, каждое весом 1 кг.

Описание

Rekam 10-1000W двухсекционная стойка на колесах 11-018 для установки штанг

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