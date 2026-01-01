Rekam 10-1000W двухсекционная стойка на колесах 11-018 для установки штанг

Арт. FTR-1371Grifon SB-30120 софтбокс стрип
Наличие
более 10 шт
Grifon SB-30120 – софтбокс стрип размером 30х120 см.
Вес - 1,3 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Rekam 10-1000W – двухсекционная студийная стойка с воздушным амортизатором.
Оснащена универсальным адаптером. Используется для установки сборной штанги Rekam 10–1116. Размер стойки меняется от 114 см до 212 см. В сложенном состоянии - 114,5 см. Максимальная нагрузка - 30 кг. Вес 4,55 кг. Диаметры трубок секций стойки, мм 35; 30
В комплекте 3 колеса, каждое весом 1 кг.
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Grifon SB-30120 – софтбокс стрип размером 30х120 см.
Вес - 1,3 кг.