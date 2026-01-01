KUPO KSD-1680L 35LB Sand Bag мешок для песка 16 кг

Максимальный вес нагрузки данной модели - 16 кг, позволяет отрегулировать и стабилизировать стойку, придать ей большую устойчивость, особенно актуально при работе на открытом пространстве в ветреную погоду и при работе с тяжелым оборудованием. Данная модель оснащена двойными липучками, которые надежно предотвращают утечку песка из сумки.
Сумка может быть размещена как на ножках стойки, так и подвешена как противовес. Для подвешивания на сумке предусмотрена металлическая петля.
Характеристики:
- материал - упрочненный нейлон
- размер - 36х33х6 см
- вес - 600 г
- нагрузка - 16 кг