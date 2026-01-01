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KUPO KSD-1680L 35LB Sand Bag мешок для песка 16 кг

KUPO KSD-1680L 35LB Sand Bag мешок для песка 16 кг

Kupo
Артикул: DAN-5089

Мешок KUPO KSD-1680L 35LB Sand Bag для песка 16 кг.

Сумка-противовес, предназначенная для утяжеления журавлей и стоек. Улучшенная конструкция, укрепленная нейлоном.

Описание

Максимальный вес нагрузки данной модели - 16 кг, позволяет отрегулировать и стабилизировать стойку, придать ей большую устойчивость, особенно актуально при работе на открытом пространстве в ветреную погоду и при работе с тяжелым оборудованием. Данная модель оснащена двойными липучками, которые надежно предотвращают утечку песка из сумки.

Сумка может быть размещена как на ножках стойки, так и подвешена как противовес. Для подвешивания на сумке предусмотрена металлическая петля.

Характеристики:

  • материал - упрочненный нейлон
  • размер - 36х33х6 см
  • вес - 600 г
  • нагрузка - 16 кг

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