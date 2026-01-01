Артикул: OLE-1530

KUPO KS-057 Offset Baby Wall Plate крепёжная панель

Крепёжная панель 9 см X 15 см с приваренным стержнем длиной 9" с двумя стандартными студийными пальцами 5/8". 8 крепёжных отверстий предусмотрены для гвоздей или винтов, что даёт возможность закреплять стеновое крепление где угодно. Можно использовать на стене, потолке или на подставках «apple box» - там, где непросто установить стойку для осветительного оборудования или кронштейн-журавль.





