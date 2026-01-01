Характеристики:
- Вес: 4,65 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KS-056 6хLantern T Bar кронштейн
Кронштейн сделан из прочной стальной трубки с квадратным профилем длиной 142 см (55,9") и с антибликовым чёрным покрытием. На кронштейне расположено 6 болтов-адаптеров M10 х 50 8.8 с барашком для установки максимум шести осветительных приборов. Прикрепляется с помощью стандартного студийного пальца (28мм) к универсальной верхней части стойки или к любым крепёжным аксессуарам со стандартной студийной втулкой.
Максимально допустимая нагрузка на кронштейн - 12 кг.
Внимание! Если осветительные приборы расположены только с одной стороны, то общий вес нагрузки не должен превышать 6 кг.
Характеристики:
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