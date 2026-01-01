Артикул: OLE-1529

KUPO KS-056 6хLantern T Bar кронштейн

Кронштейн сделан из прочной стальной трубки с квадратным профилем длиной 142 см (55,9") и с антибликовым чёрным покрытием. На кронштейне расположено 6 болтов-адаптеров M10 х 50 8.8 с барашком для установки максимум шести осветительных приборов. Прикрепляется с помощью стандартного студийного пальца (28мм) к универсальной верхней части стойки или к любым крепёжным аксессуарам со стандартной студийной втулкой.

Максимально допустимая нагрузка на кронштейн - 12 кг.

Внимание! Если осветительные приборы расположены только с одной стороны, то общий вес нагрузки не должен превышать 6 кг.