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KUPO KS-056 6хLantern T Bar кронштейн

KUPO KS-056 6хLantern T Bar кронштейн

Kupo
Артикул: OLE-1529

KUPO KS-056 6хLantern T Bar кронштейн

Кронштейн сделан из прочной стальной трубки с квадратным профилем длиной 142 см (55,9") и с антибликовым чёрным покрытием. На кронштейне расположено 6 болтов-адаптеров M10 х 50 8.8 с барашком для установки максимум шести осветительных приборов. Прикрепляется с помощью стандартного студийного пальца (28мм) к универсальной верхней части стойки или к любым крепёжным аксессуарам со стандартной студийной втулкой.
Максимально допустимая нагрузка на кронштейн - 12 кг.

Внимание! Если осветительные приборы расположены только с одной стороны, то общий вес нагрузки не должен превышать 6 кг.

Описание

Характеристики:

  • Вес: 4,65 кг

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