Артикул: DAN-8960

Kupo KD-R48P диск для автопола - это прочная круглая диаметром 19'' (48.3 см) и массой 12кг металлическая база для автопола Kupole. Используйте её для опрятного, чётко-организованного внешнего вида, а также она идеально подойдёт в качестве мерчандайзингового инструмента или демонстрационной стойки.