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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KD-R48P диск для автопола - это прочная круглая диаметром 19'' (48.3 см) и массой 12кг металлическая база для автопола Kupole. Используйте её для опрятного, чётко-организованного внешнего вида, а также она идеально подойдёт в качестве мерчандайзингового инструмента или демонстрационной стойки.
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