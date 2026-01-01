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Kupo KD-R48P диск для автопола

Kupo KD-R48P диск для автопола

Kupo
Артикул: DAN-8960

Kupo KD-R48P диск для автопола - это прочная круглая диаметром 19'' (48.3 см) и массой 12кг металлическая база для автопола Kupole. Используйте её для опрятного, чётко-организованного внешнего вида, а также она идеально подойдёт в качестве мерчандайзингового инструмента или демонстрационной стойки.

Описание

Kupo KD-R48P диск для автопола

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