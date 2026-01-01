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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
FST WMS-1350 настенный держатель.
Незаменим в помещениях с ограниченным пространством. Позволяет использовать стены и освободить место на полу. Имеет высокую грузоподъемность. Максимальная длина - 1350 мм. Длина в сложенном состоянии - 750 мм. Диаметр труб - 35/30 мм.
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