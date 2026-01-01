images
images
FST WMS-1350 настенный держатель
FST WMS-1350 настенный держатель

FST WMS-1350 настенный держатель

FST
Артикул: MTG-1834

FST WMS-1350 настенный держатель. 

 Незаменим в помещениях с ограниченным пространством. Позволяет использовать стены и освободить место на полу. Имеет высокую грузоподъемность. Максимальная длина - 1350 мм. Длина в сложенном состоянии  - 750 мм. Диаметр труб -   35/30 мм.

Описание

FST WMS-1350 настенный держатель

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Доставка

  • Доставка курьерскими службами
  • Доставка Почтой России
  • Доставка транспортными компаниями
  • Самовывоз

Видео

Зачем нужен флэшметр
Зачем нужен флэшметр
Что такое отраженная вспышка и как правильно ее использовать
Что такое отраженная вспышка и как правильно ее использовать
Драматичный портрет. Схема света, построение подсветки
Драматичный портрет. Схема света, построение подсветки
Как фотографировать прическу. Фотосъемка с Кристианом Хафом, оборудование Bowens
Как фотографировать прическу. Фотосъемка с Кристианом Хафом, оборудование Bowens
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Подводные боксы

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.