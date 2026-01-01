FST WMS-1350 держатель настенный

Артикул: OLE-2154

Держатель настенный предназначен для установки осветительного оборудования с креплениями диаметром 5/8" или резьбовыми креплениями 1/4" и 3/8". Оснащен 2 секциями с максимальной длиной стрелы 135 см. Для монтажа к стене крепеж приобретается отдельно.

