FST WMS-1350 держатель настенный

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Держатель настенный предназначен для установки осветительного оборудования с креплениями диаметром 5/8" или резьбовыми креплениями 1/4" и 3/8". Оснащен 2 секциями с максимальной длиной стрелы 135 см. Для монтажа к стене крепеж приобретается отдельно.
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