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FST WMS-1350 держатель настенный

FST WMS-1350 держатель настенный

FST
Артикул: OLE-2154

Держатель настенный предназначен для установки осветительного оборудования с креплениями диаметром 5/8" или резьбовыми креплениями 1/4" и 3/8". Оснащен 2 секциями с максимальной длиной стрелы 135 см. Для монтажа к стене крепеж приобретается отдельно.

Описание

FST WMS-1350 держатель настенный

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