Kupo KS055 Junior Multi Header планка с пятью держателями

Характеристики:
- Максимальная нагрузка 50 кг
- Максимальная нагрузка с одной стороны -15 кг
- Длина 100 см
- Крепление: 5 втулок 9/8" (28 мм), стандартный студийный палец 9/8" (28 мм)
- Материал - сталь
- Цвет - черный
- Размер 40 мм(В) x 40 мм(Ш) x 1000 мм(Д)
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KS055 Junior Multi Header - планка-кронштейн с пятью держателями.
Кронштейн изготовлен из стальной трубы квадратного профиля длиной 100см. Он имеет черное антибликовое покрытие.
На торцах и посредине расположены пять адаптеров с приемным креплением Junior Receiver. На стойку кронштейн монтируется с помощью штифта Junior Stud (28 мм), также он может крепится к любым крепежным аксессуарам с гнездом Junior Socket.
Максимальная нагрузка - 50 кг, но не более 15 кг с одной стороны.
Характеристики:
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