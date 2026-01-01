Kupo KS055 Junior Multi Header планка с пятью держателями

Артикул: NVF-9451

Kupo KS055 Junior Multi Header - планка-кронштейн с пятью держателями.

Кронштейн изготовлен из стальной трубы квадратного профиля длиной 100см. Он имеет черное антибликовое покрытие.

На торцах и посредине расположены пять адаптеров с приемным креплением Junior Receiver. На стойку кронштейн монтируется с помощью штифта Junior Stud (28 мм), также он может крепится к любым крепежным аксессуарам с гнездом Junior Socket.

Максимальная нагрузка - 50 кг, но не более 15 кг с одной стороны.