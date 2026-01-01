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Kupo KS055 Junior Multi Header планка с пятью держателями

Kupo KS055 Junior Multi Header планка с пятью держателями

Kupo
Артикул: NVF-9451

Kupo KS055 Junior Multi Header - планка-кронштейн с пятью держателями.

Кронштейн изготовлен из стальной трубы квадратного профиля длиной 100см. Он имеет черное антибликовое покрытие.

На торцах и посредине расположены пять адаптеров с приемным креплением Junior Receiver. На стойку кронштейн монтируется с помощью штифта Junior Stud (28 мм), также он может крепится к любым крепежным аксессуарам с гнездом Junior Socket.

Максимальная нагрузка - 50 кг, но не более 15 кг с одной стороны.

Описание

Характеристики:

  • Максимальная нагрузка 50 кг
  • Максимальная нагрузка с одной стороны -15 кг
  • Длина 100 см
  • Крепление: 5 втулок 9/8" (28 мм), стандартный студийный палец 9/8" (28 мм)
  • Материал - сталь
  • Цвет - черный
  • Размер 40 мм(В) x 40 мм(Ш) x 1000 мм(Д)

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