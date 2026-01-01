Артикул: MTG-3299

KUPO KS-490 SK W/Super Claw clamp For Dia. 13~33mm Tube шарнирное крепление с площадкой. Шарнирное крепления Super Knuckle с площадкой и мини-зажимом. Кронштейн из литого алюминия с двумя гнездами с шаровой головкой в каждом дает возможность блокировки в нужном положении. Ультрауниверсальное решение для установки и позиционирования.

Совместим с аксессуарами серии Super Knuckle (арт. KS4**). Комплект состоит из KS474 + KS404 + KCP734B