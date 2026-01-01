images
images
KUPO KS-490 SK W/Super Claw clamp For Dia. 13~33mm Tube шарнирное крепление с площадкой
KUPO KS-490 SK W/Super Claw clamp For Dia. 13~33mm Tube шарнирное крепление с площадкой

KUPO KS-490 SK W/Super Claw clamp For Dia. 13~33mm Tube шарнирное крепление с площадкой

Kupo
Артикул: MTG-3299

KUPO KS-490 SK W/Super Claw clamp For Dia. 13~33mm Tube шарнирное крепление с площадкой. Шарнирное крепления Super Knuckle с площадкой и мини-зажимом. Кронштейн из литого алюминия с двумя гнездами с шаровой головкой в каждом дает возможность блокировки в нужном положении. Ультрауниверсальное решение для установки и позиционирования.
Совместим с аксессуарами серии Super Knuckle (арт. KS4**). Комплект состоит из KS474 + KS404 + KCP734B

Описание

Характеристики:

  • Материал алюминий
  • Вес 343 г
  • Площадка с винтом 1/4"-20
  • Мини-зажим для трубо диаметром 13-33 мм
  • Допустимая нагрузка 8 кг

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Фотоконкурс Мои натюрморты
Фотоконкурс Мои натюрморты
Александр Петросян - гений стрит-арта и репортажной съемки
Александр Петросян - гений стрит-арта и репортажной съемки
Фотосъемка объектов в движении
Фотосъемка объектов в движении
Портретная тарелка Phottix Luna Folding Beauty Dish (70 см, белая)
Портретная тарелка Phottix Luna Folding Beauty Dish (70 см, белая)
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.