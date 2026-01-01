Характеристики:
- Материал алюминий
- Вес 343 г
- Площадка с винтом 1/4"-20
- Мини-зажим для трубо диаметром 13-33 мм
- Допустимая нагрузка 8 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KS-490 SK W/Super Claw clamp For Dia. 13~33mm Tube шарнирное крепление с площадкой. Шарнирное крепления Super Knuckle с площадкой и мини-зажимом. Кронштейн из литого алюминия с двумя гнездами с шаровой головкой в каждом дает возможность блокировки в нужном положении. Ультрауниверсальное решение для установки и позиционирования.
Совместим с аксессуарами серии Super Knuckle (арт. KS4**). Комплект состоит из KS474 + KS404 + KCP734B
Характеристики:
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