Артикул: MTG-3297

KUPO KS-480 SK W/Baby Stud & Baby Receiver шарнирное крепление со стержнем 5/8". Шарнирное крепления Super Knuckle с круглым стержнем 16 мм и втулкой 16 мм. Кронштейн из литого алюминия с двумя гнездами с шаровой головкой в каждом дает возможность блокировки в нужном положении. Ультрауниверсальное решение для установки и позиционирования. Совместим с аксессуарами серии Super Knuckle (арт. KS4**).