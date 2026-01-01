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KUPO KS-438 SK Ball head With Self Tapping Screw шаровая головка с саморезом
KUPO KS-438 SK Ball head With Self Tapping Screw шаровая головка с саморезом
KUPO KS-438 SK Ball head With Self Tapping Screw шаровая головка с саморезом

KUPO KS-438 SK Ball head With Self Tapping Screw шаровая головка с саморезом

Kupo
Артикул: MTG-3296

KUPO KS-438 SK Ball head With Self Tapping Screw шаровая головка с саморезом.  Прочная шаровая головка для Super Knuckle со стальным саморезом предназначена для установки шарнирного кронштейна на деревянные поверхности. Совместим с аксессуарами серии Super Knuckle (арт. KS4**). 

Описание

Характеристики:

  • Материал алюминий
  • Шаровое основание диаметром 26 мм
  • Стальной саморез M6.
  • Вес 40 г

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