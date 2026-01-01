Характеристики:
- Материал алюминий
- Шаровое основание диаметром 26 мм
- Стальной саморез M6.
- Вес 40 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KS-438 SK Ball head With Self Tapping Screw шаровая головка с саморезом. Прочная шаровая головка для Super Knuckle со стальным саморезом предназначена для установки шарнирного кронштейна на деревянные поверхности. Совместим с аксессуарами серии Super Knuckle (арт. KS4**).
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter