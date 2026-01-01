Характеристики:
- Винт 1/4"-20M
- Диаметр площадки 6,2 см
- Материал алюминий
- Вес 55 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KS-427 SK Round Plate Ball head w/1/4"-20 threaded male шаровая головка с площадкой
Прочная шаровая головка для Super Knuckle, используется для установки оборудования и аксессуаров, совместимых со стандартным винтом 1/4". Площадка оснащена семью крепежными отверстиями, позволяющими позиционировать ее на AMPS площадках с прямоугольным или диагональным расположением отверстий. Совместима с аксессуарами серии Super Knuckle (арт. KS4**).
Характеристики:
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