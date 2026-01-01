Артикул: OLE-1636

KUPO KS-427 SK Round Plate Ball head w/1/4"-20 threaded male шаровая головка с площадкой

Прочная шаровая головка для Super Knuckle, используется для установки оборудования и аксессуаров, совместимых со стандартным винтом 1/4". Площадка оснащена семью крепежными отверстиями, позволяющими позиционировать ее на AMPS площадках с прямоугольным или диагональным расположением отверстий. Совместима с аксессуарами серии Super Knuckle (арт. KS4**).

