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KUPO KS-420 SK 3'' Extension Arm W/ Double Dia 26mm Balls двойная шаровая головка
KUPO KS-420 SK 3'' Extension Arm W/ Double Dia 26mm Balls двойная шаровая головка

KUPO KS-420 SK 3'' Extension Arm W/ Double Dia 26mm Balls двойная шаровая головка

Kupo
Артикул: MTG-3294

KUPO KS-420 SK 3'' Extension Arm W/ Double Dia 26mm Balls двойная шаровая головка. Шарнирное крепления Super Knuckle - ультра универсальное решение для установки и позиционирования. Двойная шаровая головка позволяет соединять последовательно два корпуса шаонирных кронштейнов и устанавливать дополнительные аксессуары с помощью резьбовых отверстий 1/4" и 3/8". Совместима с аксессуарами серии Super Knuckle (арт. KS4**). 

Описание

Характеристики:

  • Длина 76 мм
  • Вес 80 г
  • Материал алюминий
  • Диаметр шара 26 мм
  • Резьбовые отверстия 1/4"-20 - 3 шт, 3/8"-16 - 2 шт.

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