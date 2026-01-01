Артикул: MTG-3294

KUPO KS-420 SK 3'' Extension Arm W/ Double Dia 26mm Balls двойная шаровая головка. Шарнирное крепления Super Knuckle - ультра универсальное решение для установки и позиционирования. Двойная шаровая головка позволяет соединять последовательно два корпуса шаонирных кронштейнов и устанавливать дополнительные аксессуары с помощью резьбовых отверстий 1/4" и 3/8". Совместима с аксессуарами серии Super Knuckle (арт. KS4**).