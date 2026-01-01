Характеристики:
- Длина 76 мм
- Вес 80 г
- Материал алюминий
- Диаметр шара 26 мм
- Резьбовые отверстия 1/4"-20 - 3 шт, 3/8"-16 - 2 шт.
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KS-420 SK 3'' Extension Arm W/ Double Dia 26mm Balls двойная шаровая головка. Шарнирное крепления Super Knuckle - ультра универсальное решение для установки и позиционирования. Двойная шаровая головка позволяет соединять последовательно два корпуса шаонирных кронштейнов и устанавливать дополнительные аксессуары с помощью резьбовых отверстий 1/4" и 3/8". Совместима с аксессуарами серии Super Knuckle (арт. KS4**).
Характеристики:
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