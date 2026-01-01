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KUPO KS-419 SK Ball head for Convi Clamp & Cheese Plate шаровая головка для зажимов и площадок

KUPO KS-419 SK Ball head for Convi Clamp & Cheese Plate шаровая головка для зажимов и площадок

Kupo
Артикул: OLE-1634

KUPO KS-419 SK Ball head for Convi Clamp & Cheese Plate шаровая головка для зажимов и площадок

Прочная шаровая головка для Super Knuckle, используется для установки на зажимы Convi Clamp или площадки с перфорацией. В комплект входят крепежные болты и гайки. Совместима с аксессуарами серии Super Knuckle (арт. KS4**)

Описание

KUPO KS-419 SK Ball head for Convi Clamp & Cheese Plate шаровая головка для зажимов и площадок

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