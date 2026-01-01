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KUPO KS-418 SK Car cup holder w/ball head автомобильный держатель с шаровой головкой

KUPO KS-418 SK Car cup holder w/ball head автомобильный держатель с шаровой головкой

Kupo
Артикул: OLE-1633

KUPO KS-418 SK Car cup holder w/ball head автомобильный держатель с шаровой головкой

Держатель девайсов для автомобиля, помещающийся в подстаканник между сидениями, послужит идеальным крепежным решением. Конструкция предусматривает фиксацию в нужном положении, утяжеление в основании для надежной, устойчивой и быстрой установки. Оснащен шаровой головкой Super Knuckle, подходит для аксессуаров с этим креплением, позволяя удобно устанавливать в автомобиле смартфон, планшет, навигатор и другие приборы. Совместим с аксессуарами серии Super Knuckle (арт. KS4**)

Описание

Характеристики:

  • Вес 260 г

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