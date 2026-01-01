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Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KS-416 SK Ball head w/baby pin шаровая головка со стержнем 5/8"(16 мм)
Прочная шаровая головка для Super Knuckle, используется для установки на стойку или любое оборудование, оснащенное студийным пальцем 5/8" (16 мм). Совместима с аксессуарами серии Super Knuckle (арт. KS4**)
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