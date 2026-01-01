Характеристики:
- Вес 120 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KS-413 SK Aluminium bar mount w/Plastic spacers шаровая головка для установки на трубы
Прочная шаровая головка для Super Knuckle, используется для установки на трубки диаметром 20 мм, 25 мм, 22,23 мм, 25,4 мм, 28,58 мм с помощью специальных колец-адаптеров (входят в комплект). Совместима с аксессуарами серии Super Knuckle (арт. KS4**)
Характеристики:
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