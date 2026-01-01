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KUPO KS-407 SK Ball head with Cold Shoe adapter шаровая головка с "холодным башмаком"

KUPO KS-407 SK Ball head with Cold Shoe adapter шаровая головка с "холодным башмаком"

Kupo
Артикул: OLE-1629

KUPO KS-407 SK Ball head with Cold Shoe adapter шаровая головка с "холодным башмаком" 

Прочная шаровая головка для Super Knuckle, используется для установки вспышек, осветителей и других аксессуаров, совместимых с адаптером типа "холодный башмак". Головка совместима с аксессуарами серии Super Knuckle (арт. KS4**)

Описание

KUPO KS-407 SK Ball head with Cold Shoe adapter шаровая головка с "холодным башмаком"

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