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Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KS-407 SK Ball head with Cold Shoe adapter шаровая головка с "холодным башмаком"
Прочная шаровая головка для Super Knuckle, используется для установки вспышек, осветителей и других аксессуаров, совместимых с адаптером типа "холодный башмак". Головка совместима с аксессуарами серии Super Knuckle (арт. KS4**)
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