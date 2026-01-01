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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KCP550A Small Adjustable Gaffer Grip - держатель-зажим для установки фотоаксессуаров.
С его помощью возможно закрепить одновременно два небольших прибора на съемные штифты, с резьбой 3/8'' и 1/4''. Максимальное разведение зажимных губок составляет 6,5 см. Также зажим может быть установлен на стойку через втулку 5/8".
Вес - 0,66 кг
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