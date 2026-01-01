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Kupo KCP550A Small Adjustable Gaffer Grip держатель-зажим

Kupo KCP550A Small Adjustable Gaffer Grip держатель-зажим

Kupo
Артикул: NVF-9495

Kupo KCP550A Small Adjustable Gaffer Grip - держатель-зажим для установки фотоаксессуаров.

С его помощью возможно закрепить одновременно два небольших прибора на съемные штифты, с резьбой 3/8'' и 1/4''. Максимальное разведение зажимных губок составляет 6,5 см. Также зажим может быть установлен на стойку через втулку 5/8".

 Вес - 0,66 кг

Описание

Kupo KCP550A Small Adjustable Gaffer Grip держатель-зажим

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