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KUPO KCP-835 Truss Coupler держатель фермы
KUPO KCP-835 Truss Coupler держатель фермы
KUPO KCP-835 Truss Coupler держатель фермы

KUPO KCP-835 Truss Coupler держатель фермы

Kupo
Артикул: OLE-3536

Прочный держатель фермы состоит из хомутов, прикрепленные к U-образной стальной пластине длиной 455 мм и толщиной 3,5 мм, штифта диаметром 28 мм, с возможностью наклона на 20° для удобства монтажа фермы с использованием редукторных стоек и регулируемых крепежных хомутов, ширина которых может варьироваться от 20,5 до 40,5 см. Максимальная нагрузка 200 кг

Описание

Характеристики:

  • Материал пластина - сталь, хомуты - алюминий
  • Нагрузка 200 кг
  • Диаметр захвата 48-51 мм
  • Ширина между хомутами 20,5 - 40,5 см
  • Наклонный штифт 28 мм
  • Вес 3,3 кг

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