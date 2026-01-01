KUPO KCP-835 Truss Coupler держатель фермы

Артикул: OLE-3536

Прочный держатель фермы состоит из хомутов, прикрепленные к U-образной стальной пластине длиной 455 мм и толщиной 3,5 мм, штифта диаметром 28 мм, с возможностью наклона на 20° для удобства монтажа фермы с использованием редукторных стоек и регулируемых крепежных хомутов, ширина которых может варьироваться от 20,5 до 40,5 см. Максимальная нагрузка 200 кг