KUPO KCP-835 Truss Coupler держатель фермы

Характеристики:
- Материал пластина - сталь, хомуты - алюминий
- Нагрузка 200 кг
- Диаметр захвата 48-51 мм
- Ширина между хомутами 20,5 - 40,5 см
- Наклонный штифт 28 мм
- Вес 3,3 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Прочный держатель фермы состоит из хомутов, прикрепленные к U-образной стальной пластине длиной 455 мм и толщиной 3,5 мм, штифта диаметром 28 мм, с возможностью наклона на 20° для удобства монтажа фермы с использованием редукторных стоек и регулируемых крепежных хомутов, ширина которых может варьироваться от 20,5 до 40,5 см. Максимальная нагрузка 200 кг
Характеристики:
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