Артикул: MTG-2749

KUPO KCP-630 Junior Drop Down адаптер. Создан для использования c журавлём при необходимости установить осветительные приборы (в т.ч. с рефлекторами, софт-боксами и т.д.) в положени "вниз" (свободное положение). Конструкция адаптера позволяет сохранить угол наклона при изменении наклона самого журавля. Так же подходит для установки рефлекторов на стандартные стойки под минимальным углом наклона.

