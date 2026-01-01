Характеристики:
- Минимальный угол 45°
- Установочный штифт 9/8" (28 мм)
- Крепление V (комбинированное: штифт 5/8", разъем 5/8", разъем 9/8" )
- Вес 1,32 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KCP-630 Junior Drop Down адаптер. Создан для использования c журавлём при необходимости установить осветительные приборы (в т.ч. с рефлекторами, софт-боксами и т.д.) в положени "вниз" (свободное положение). Конструкция адаптера позволяет сохранить угол наклона при изменении наклона самого журавля. Так же подходит для установки рефлекторов на стандартные стойки под минимальным углом наклона.
Характеристики:
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