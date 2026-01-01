Характеристики:
- Вес 0,975 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KCP-415 Off-set mounting plate площадка с шарниром под палец 16 мм
Держатель-адаптер для установки осветительных приборов (Kino Flo 2' и 4') на стандартную стойку или C-Stand
Прочная шаровая головка с храповой рукояткой обеспечивает возможность блокировки по всем осям.
Крепление на стойку - стандартная втулка.
Характеристики:
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