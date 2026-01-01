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Kupo KCP-415 Off-set mounting plate площадка с шарниром под палец 16 мм

Kupo KCP-415 Off-set mounting plate площадка с шарниром под палец 16 мм

Kupo
Артикул: OLE-1460

Kupo KCP-415 Off-set mounting plate площадка с шарниром под палец 16 мм

Держатель-адаптер для установки осветительных приборов (Kino Flo 2' и 4') на стандартную стойку или C-Stand 
Прочная шаровая головка с храповой рукояткой обеспечивает возможность блокировки по всем осям.
Крепление на стойку - стандартная втулка. 

Описание

Характеристики:

  • Вес 0,975 кг

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