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KUPO KCP-129 KUPO Detachable Heavy Duty C-Clamp W/ 5/8" 28mm Junior Receiver держатель-зажим
KUPO KCP-129 KUPO Detachable Heavy Duty C-Clamp W/ 5/8" 28mm Junior Receiver держатель-зажим

KUPO KCP-129 KUPO Detachable Heavy Duty C-Clamp W/ 5/8" 28mm Junior Receiver держатель-зажим

Kupo
Артикул: OLE-3527

Стальной зажим типа С-clamp, оснащённый поворотной втулкой 28 мм (5/8”). В комплекте страховочный тросик. Втулка может располагаться и вертикально, и горизонтально, что позволяет устанавливать осветитель в нужном положении.  Зажим может быть установлен на поверхности толщиной до 25,4 см. 

Описание

KUPO KCP-129 KUPO Detachable Heavy Duty C-Clamp W/ 5/8" 28mm Junior Receiver держатель-зажим

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