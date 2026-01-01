KUPO KCP-129 KUPO Detachable Heavy Duty C-Clamp W/ 5/8" 28mm Junior Receiver держатель-зажим

Артикул: OLE-3527

Стальной зажим типа С-clamp, оснащённый поворотной втулкой 28 мм (5/8”). В комплекте страховочный тросик. Втулка может располагаться и вертикально, и горизонтально, что позволяет устанавливать осветитель в нужном положении. Зажим может быть установлен на поверхности толщиной до 25,4 см.

