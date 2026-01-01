Характеристики:
- Захват Ø38-51 мм
- Длина 19,7 см
- Крепежный штифт 5/8" (16 мм), длиной 70 мм
- Допустимая нагрузка 100 кг
- Вес 0,95 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO C-16 Iron Casting Baby Pipe Clamp держатель-зажим
Зажим C-16 - это зажим типа «C clamp», оснащённый стандартным студийным пальцем. Зажим устанавливается на круглые трубки диаметром 38 - 51 мм и выдерживает нагрузки до 100кг. Идеально подходит для подвешивания любых осветительных приборов в ТВ-студиях и театрах.
Страховочный тросик входит в комплект.
Характеристики:
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