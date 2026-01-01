Артикул: OLE-1494

KUPO C-16 Iron Casting Baby Pipe Clamp держатель-зажим

Зажим C-16 - это зажим типа «C clamp», оснащённый стандартным студийным пальцем. Зажим устанавливается на круглые трубки диаметром 38 - 51 мм и выдерживает нагрузки до 100кг. Идеально подходит для подвешивания любых осветительных приборов в ТВ-студиях и театрах.

Страховочный тросик входит в комплект.

