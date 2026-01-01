Godox TL-C2 удерживающий зажим для TL30

Арт. DAN-8596

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Fotokvant FLH-07 – адаптер-переходник с винтами 1/4" и 3/8" на концах. Изготовлен из алюминия. Используется для крепления фотокамер, штативов, вспышек и соединения фото- видеооборудования между собой.