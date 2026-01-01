Godox TL-C2 удерживающий зажим для TL30

Удерживающий пластиковый зажим Godox TL-C2 позволяет установить светодиодный осветитель TL30 на стойке или другой опоре. Зажим имеет два монтажных отверстия с резьбой 1/4" и изготовляется из ударопрочного ABS пластика.
-10 %
Арт. DAN-8596Fotokvant FLH-07-ALB алюминиевый винт-переходник с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма черный
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более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 12 ч
Fotokvant FLH-07 – адаптер-переходник с винтами 1/4" и 3/8" на концах. Изготовлен из алюминия. Используется для крепления фотокамер, штативов, вспышек и соединения фото- видеооборудования между собой.