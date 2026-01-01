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Godox TL-C2 удерживающий зажим для TL30
Godox TL-C2 удерживающий зажим для TL30
Godox TL-C2 удерживающий зажим для TL30

Godox TL-C2 удерживающий зажим для TL30

Godox
Артикул: DAN-8719

Удерживающий зажим Godox TL-C2 позволяет установить светодиодный осветитель TL30 на стойке или другой опоре.


Описание

Удерживающий пластиковый зажим Godox TL-C2 позволяет установить светодиодный осветитель TL30 на стойке или другой опоре.  Зажим имеет два монтажных отверстия с резьбой 1/4" и изготовляется из ударопрочного ABS пластика.

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