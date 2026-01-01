Godox Knowled TP-B8 держатель для восьми осветителей

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Малая Семеновская 3с6
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Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Держатель оснащен 8 парами клипс и позволяет безопасно установить восемь осветителей серии TР. Можно использовать осветители-трубки KNOWLED длиной 60 и 120 см. Оборудован шаровым кронштейном, что позволяет менять угол наклона платформы с осветителями. Предусмотрено крепление 5/8" с фиксирующим винтом для установки на стандартную студийную стойку, журавль, пантограф.
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