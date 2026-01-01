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-10 %
Godox Knowled TP-B8 держатель для восьми осветителей
Godox Knowled TP-B8 держатель для восьми осветителей
Godox Knowled TP-B8 держатель для восьми осветителей
Godox Knowled TP-B8 держатель для восьми осветителей

Godox Knowled TP-B8 держатель для восьми осветителей

Godox
Артикул: OLE-2275

Держатель оснащен 8 парами клипс и позволяет безопасно установить восемь осветителей серии TР. Можно использовать осветители-трубки KNOWLED длиной 60 и 120 см. Оборудован шаровым кронштейном, что позволяет менять угол наклона платформы с осветителями. Предусмотрено крепление 5/8" с фиксирующим винтом для установки на стандартную студийную стойку, журавль, пантограф.

Описание

Godox Knowled TP-B8 держатель для восьми осветителей

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