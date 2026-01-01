Godox Knowled TP-B4 держатель для четырех осветителей

Артикул: OLE-2274

Держатель оснащен 4 парами клипс и позволяет безопасно установить четыре осветителя серии TР. Можно использовать осветители-трубки KNOWLED длиной 60 и 120 см. Оборудован шаровым кронштейном, что позволяет менять угол наклона платформы с осветителями. Предусмотрено крепление 5/8" с фиксирующим винтом для установки на стандартную студийную стойку, журавль, пантограф.