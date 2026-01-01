Kupo KS071 Double Baby Receiver Adapter 5/8" адаптер-переходник

Арт. MTG-1869

KUPO 351 Mighty runway base stand w/jne extra 12 база стойки на колёсах. База из хромированной стали Runway Base Stand - это низкая база для стойки на колесах, созданная для работы с большими осветительными приборами, наиболее популярными в использовании для подсветки. Если присоединить выдвижную колонну, установив ее во втулку-приемник (“junior receiver”) 1-1/8"(28мм), вы получите мобильную стойку на колесах. Высота 26 см. Вес 5,2 кг. Диаметр основания 75 см. Нагрузка 70 кг.