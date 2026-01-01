images
Kupo KS071 Double Baby Receiver Adapter 5/8" адаптер-переходник

Kupo KS071 Double Baby Receiver Adapter 5/8" адаптер-переходник

Kupo
Артикул: NVF-9505

Kupo KS071 Double Baby Receiver Adapter 5/8" - адаптер-переходник с внутренней резьбой 5/8" на 5/8".

Переходник служит для монтажа оборудования имеющего крепежное резьбовое соединение 5/8" типа папа-папа. Изготовлен из хромированной стали.

Описание

Характеристики:

  • Материал - сталь
  • Цвет - серебристый
  • Крепление - втулки 5/8" (16 мм)
  • Зажимы - винты
  • Вес 910 г

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

DGTape UM Gaffa Tape Black тейп ультраматовый черный 48 мм x 50 м
Арт. DAN-1379
DGTape UM Gaffa Tape Black тейп ультраматовый черный 48 мм x 50 м
Наличие
более 10 шт

DGTape Gaffa Tape UM Black - тейп ультраматовый черный, размер 48 мм х 50 м.

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 48 мм х 50 м. Цвет - черный, ультраматовый.

2 200 ₽
В корзину
Fotokvant LSC-25 Wheel KIT набор колес для стойки с креплением 25 мм
Fotokvant LSC-25 Wheel KIT набор колес для стойки с креплением 25 мм
Fotokvant LSC-25 Wheel KIT набор колес для стойки с креплением 25 мм
Арт. DAN-3821
Fotokvant LSC-25 Wheel KIT набор колес для стойки с креплением 25 мм
Наличие
более 10 шт

Набор колес Fotokvant LSC-25 Wheel KIT для стойки с ножками 25 мм. Колеса для студийной стойки с посадочным диаметром 25 мм. В комплекте 3 штуки. Изготовлены из стали имеют систему блокировки и резиновые протекторы. Наличие колесиков у стойки существенно облегчают трансформацию студии с установленными приборами и насадками.

2 650 ₽
В корзину
KUPO 351 Mighty runway base stand w/jne extra 12 база стойки на колёсах
KUPO 351 Mighty runway base stand w/jne extra 12 база стойки на колёсах
KUPO 351 Mighty runway base stand w/jne extra 12 база стойки на колёсах
Арт. MTG-1869
KUPO 351 Mighty runway base stand w/jne extra 12 база стойки на колёсах
Наличие
в наличии 4-10 шт

KUPO 351 Mighty runway base stand w/jne extra 12 база стойки на колёсах. База из хромированной стали Runway Base Stand - это низкая база для стойки на колесах, созданная для работы с большими осветительными приборами, наиболее популярными в использовании для подсветки. Если присоединить выдвижную колонну, установив ее во втулку-приемник (“junior receiver”) 1-1/8"(28мм), вы получите мобильную стойку на колесах. Высота 26 см. Вес 5,2 кг. Диаметр основания 75 см. Нагрузка 70 кг. 

16 050 ₽
В корзину

Видео

Дон Маккаллин - величайший военный и социальный фотожурналист Британии
Дон Маккаллин - величайший военный и социальный фотожурналист Британии
Великие фотографы. Альфред Эйзенштадт (©Alfred Eisenstaedt)
Великие фотографы. Альфред Эйзенштадт (©Alfred Eisenstaedt)
Советы по фотосъемке домашних животных
Советы по фотосъемке домашних животных
Камуфляжные тейпы Fotokvant для фото- и видеооборудования. Обзор
Камуфляжные тейпы Fotokvant для фото- и видеооборудования. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.