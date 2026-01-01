Характеристики:
- Материал - сталь
- Цвет - серебристый
- Крепление - втулки 5/8" (16 мм)
- Зажимы - винты
- Вес 910 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KS071 Double Baby Receiver Adapter 5/8" - адаптер-переходник с внутренней резьбой 5/8" на 5/8".
Переходник служит для монтажа оборудования имеющего крепежное резьбовое соединение 5/8" типа папа-папа. Изготовлен из хромированной стали.
Характеристики:
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