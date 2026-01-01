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KUPO KS-183 1/4"M - M10 - 3/8"M Threaded screw adapter for tripod/monopod винт-адаптер

KUPO KS-183 1/4"M - M10 - 3/8"M Threaded screw adapter for tripod/monopod винт-адаптер

Kupo
Артикул: MTG-3277

KUPO KS-183 1/4"M - M10 - 3/8"M Threaded screw adapter for tripod/monopod винт-адаптер. Резьбовой адаптер 1/4"M - M10 - 3/8"M с плоскими шлицами в торцах. Материал: нержавеющая сталь. Вес: 10 г. Головка: нет. Резьба: 1/4"M - M10 - 3/8"M. Общая длина: 20 мм. 

Описание

KUPO KS-183 1/4"M - M10 - 3/8"M Threaded screw adapter for tripod/monopod винт-адаптер

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