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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KS-183 1/4"M - M10 - 3/8"M Threaded screw adapter for tripod/monopod винт-адаптер. Резьбовой адаптер 1/4"M - M10 - 3/8"M с плоскими шлицами в торцах. Материал: нержавеющая сталь. Вес: 10 г. Головка: нет. Резьба: 1/4"M - M10 - 3/8"M. Общая длина: 20 мм.
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