KUPO KHM-114 Hood Mount Plate Bracket Set For 1-1/4” Sch 40(42.4) держатели-адаптеры для площадки

Характеристики:
- Цвет: Черный
- Материал: Сталь
- Для труб диаметром 1-1/4” (42,4 мм)
- Вес: 3,1 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Комплект адаптеров для трубок с внешним диаметром — 42,4 мм) предназначен для установки площадок типа «Cheese plate». Каждый держатель оснащён двумя установочными винтами M10 — с их помощью кронштейн надёжно затягивается на трубе.
Характеристики:
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