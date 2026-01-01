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KUPO KHM-114 Hood Mount Plate Bracket Set For 1-1/4” Sch 40(42.4) держатели-адаптеры для площадки
KUPO KHM-114 Hood Mount Plate Bracket Set For 1-1/4” Sch 40(42.4) держатели-адаптеры для площадки
KUPO KHM-114 Hood Mount Plate Bracket Set For 1-1/4” Sch 40(42.4) держатели-адаптеры для площадки

KUPO KHM-114 Hood Mount Plate Bracket Set For 1-1/4” Sch 40(42.4) держатели-адаптеры для площадки

Kupo
Артикул: OLE-5425

Комплект адаптеров для трубок с внешним диаметром — 42,4 мм) предназначен для установки площадок типа «Cheese plate». Каждый держатель оснащён двумя установочными винтами M10 — с их помощью кронштейн надёжно затягивается на трубе.

Описание

Характеристики:

  • Цвет: Черный
  • Материал: Сталь
  • Для труб диаметром 1-1/4” (42,4 мм)
  • Вес: 3,1 кг

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