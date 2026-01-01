KUPO KHM-114 Hood Mount Plate Bracket Set For 1-1/4” Sch 40(42.4) держатели-адаптеры для площадки

Артикул: OLE-5425

Комплект адаптеров для трубок с внешним диаметром — 42,4 мм) предназначен для установки площадок типа «Cheese plate». Каждый держатель оснащён двумя установочными винтами M10 — с их помощью кронштейн надёжно затягивается на трубе.