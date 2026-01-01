FUJIFILM Instax Pal Camera Milky White фотоаппарат

INSTAX Pal — компактная камера для моментальной съёмки, которая превращает обычные фотографии в живые истории. Благодаря съёмному держателю и многофункциональному кольцу она идеально ложится в руку и может служить подставкой.
Камера оснащена широкоугольным объективом и 18 фильтрами для создания уникальных снимков в форматах мини, квадрат и широкий. Особенность устройства — возможность добавлять к фотографиям анимацию и звук, делая каждый кадр интерактивным.
Через Bluetooth можно синхронизировать камеру со смартфоном, управлять съёмкой дистанционно и редактировать снимки. Функция интервальной съёмки позволяет создавать серии кадров, а слот micro SD и встроенная память на 50 фото обеспечивают достаточно места для творчества. Крепление для штатива даёт возможность делать стабильные снимки с длительной выдержкой.
Характеристики:
- Тип матрицы CMOS
- Общее количество пикселей 4.9 Мпикс
- Стабилизатор Нет
- Максимальная диафрагма 2.2
- Выдержка 1/4-1/8000
- ISO 100-1600
- Дистанция съемки от 19,4 см до бесконечности
- Форматы записи фото JPEG
- Макс. разрешение снимка 2560x1920Цвет Белый
- Тип затвора Электронный
- Режимы съемки Автоэкспозиция
- Внутренняя память — 50 снимков
- Тип карты памяти microSD
- Вид крепления На штатив
- Вид объектива Широкоугольный
- Вспышка Стационарная
- Интерфейсы USB Type-C
- Питание от аккумулятора
- Время съемки 2-3 ч
- Размеры 44.4 х 43 х 42.3мм
- Вес товара 50г