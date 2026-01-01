FUJIFILM Instax Pal Camera Milky White фотоаппарат

Описание

INSTAX Pal — компактная камера для моментальной съёмки, которая превращает обычные фотографии в живые истории. Благодаря съёмному держателю и многофункциональному кольцу она идеально ложится в руку и может служить подставкой.

Камера оснащена широкоугольным объективом и 18 фильтрами для создания уникальных снимков в форматах мини, квадрат и широкий. Особенность устройства — возможность добавлять к фотографиям анимацию и звук, делая каждый кадр интерактивным.

Через Bluetooth можно синхронизировать камеру со смартфоном, управлять съёмкой дистанционно и редактировать снимки. Функция интервальной съёмки позволяет создавать серии кадров, а слот micro SD и встроенная память на 50 фото обеспечивают достаточно места для творчества. Крепление для штатива даёт возможность делать стабильные снимки с длительной выдержкой.

Характеристики:

