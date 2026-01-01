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FUJIFILM Instax Pal Camera Milky White фотоаппарат
FUJIFILM Instax Pal Camera Milky White фотоаппарат
FUJIFILM Instax Pal Camera Milky White фотоаппарат
FUJIFILM Instax Pal Camera Milky White фотоаппарат
FUJIFILM Instax Pal Camera Milky White фотоаппарат

FUJIFILM Instax Pal Camera Milky White фотоаппарат

Fujifilm
Артикул: OLE-5294

Компактная камера для моментальной съёмки. Тип матрицы CMOS, формат матрицы 1/5", 4,9 Мп, ISO 100-1600, встроенная память на 50 снимков. Камера оснащена широкоугольным объективом и встроенной вспышкой. Есть возможность крепления на штатив. Цвет белый.

Описание

INSTAX Pal — компактная камера для моментальной съёмки, которая превращает обычные фотографии в живые истории. Благодаря съёмному держателю и многофункциональному кольцу она идеально ложится в руку и может служить подставкой.

Камера оснащена широкоугольным объективом и 18 фильтрами для создания уникальных снимков в форматах мини, квадрат и широкий. Особенность устройства — возможность добавлять к фотографиям анимацию и звук, делая каждый кадр интерактивным.

Через Bluetooth можно синхронизировать камеру со смартфоном, управлять съёмкой дистанционно и редактировать снимки. Функция интервальной съёмки позволяет создавать серии кадров, а слот micro SD и встроенная память на 50 фото обеспечивают достаточно места для творчества. Крепление для штатива даёт возможность делать стабильные снимки с длительной выдержкой.

Характеристики:

  • Тип матрицы CMOS
  • Общее количество пикселей 4.9 Мпикс
  • Стабилизатор Нет
  • Максимальная диафрагма 2.2
  • Выдержка 1/4-1/8000
  • ISO 100-1600
  • Дистанция съемки от 19,4 см до бесконечности
  • Форматы записи фото JPEG
  • Макс. разрешение снимка 2560x1920Цвет Белый
  • Тип затвора Электронный
  • Режимы съемки Автоэкспозиция
  • Внутренняя память — 50 снимков
  • Тип карты памяти microSD
  • Вид крепления На штатив
  • Вид объектива Широкоугольный
  • Вспышка Стационарная
  • Интерфейсы USB Type-C
  • Питание от аккумулятора
  • Время съемки 2-3 ч
  • Размеры 44.4 х 43 х 42.3мм
  • Вес товара 50г

Комплектация

  • камера,
  • шнурок с силиконовым кольцом,
  • USB кабель
  • инструкция,
  • гарантийный талон

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