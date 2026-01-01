NIKON Z5 Body фотоаппарат

Характеристики:
- Тип USB с поддержкой зарядки
- Электронный дальномер есть
- Производитель Nikon
- Объектив в комплекте нет
- Формат аккумуляторов свой собственный
- Максимальное разрешение роликов 3840x2160
- Общее число пикселов (Мп) 24.93 млн
- Использование экрана в качестве видоискателя есть
- Скорость съемки 4.5 кадр./сек
- Запись видео есть
- Тип карт памяти SDHC, SD, SDXC
- Число эффективных пикселов 24.3 млн
- ЖК-экран 1040000 точек, 3.20 дюйма
- Тип ЖК-экрана поворотный, сенсорный
- Максимальное разрешение 6016 x 4016
- Размер 134x101x70 мм, без объектива
- Гарантийное Обязательство 12 месяцев от магазина
- Запись звука есть
- Максимальная частота кадров видеоролика 60 кадров/с
- Вспышка подавление эффекта красных глаз, башмак, i-TTL
- Интерфейсы Wi-Fi, USB, Bluetooth, HDMI, микрофонный вход, выход на наушники, разъем для пульта ДУ
- Выдержка 30 - 1/8000 с
- Форматы изображения JPEG (3 уровня сжат.), RAW
- Экспокоррекция +/- 5 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени
- Баланс белого автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг
- Видоискатель электронный
- Формат записи видео MOV, MP4
- Ручная настройка выдержки и диафрагмы есть
- Емкость аккумулятора 470 фотографий
- Ручная фокусировка есть
- Автоматическая обработка экспозиции с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы
- Брекетинг экспозиции есть
- Поддержка сменных объективов байонет Nikon Z
- Глубина цвета 42 бит
- Дополнительные возможности крепление для штатива, дистанционное управление, управление с компьютера
- Чувствительность 100 - 51200 ISO, Auto ISO
- Таймер есть
- Подсветка автофокуса есть
- Стабилизатор изображения (фотосъемка) оптический, сдвиг матрицы
- Фокусировка по лицу есть
- Тип матрицы CMOS
- Замер экспозиции центровзвешенный, точечный
- Количество аккумуляторов 1
- Разъем питания есть
- Материал корпуса металл
- Кроп-фактор 1
- Функция очистки матрицы есть
- Время работы таймера 2, 5, 10, 20 c
- Поле зрения видоискателя 100%
- Формат кадра (фотосъемка) 3:2, 1:1, 16:9
- Число пикселов видоискателя 3690000
- Выдержка X-Sync 1/200 c
- Физический размер матрицы Full frame (35.9 x 23.9 мм)
- Максимальная частота кадров при съемке HD-видео 50/60 кадров/с при разрешении 1920x1080, 25/30 кадров/с при разрешении 3840x2160
- Расширенные значения ISO ISO50, ISO102400
- Тип автофокуса гибридный
- Количество точек фокусировки 273
- Режим записи RAW+JPEG есть
- Режим Time-lapse есть
- Батарейный блок MB-N10
- Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой
- Время записи видео 29 минут, 59 секунд
- Защита от влаги, от пыли
- Цвет Черный
- Вес 590 г, без элементов питания; 675 г, с элементами питания, без объектива