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NIKON Z5 Body фотоаппарат
NIKON Z5 Body фотоаппарат
NIKON Z5 Body фотоаппарат
NIKON Z5 Body фотоаппарат
NIKON Z5 Body фотоаппарат
NIKON Z5 Body фотоаппарат
NIKON Z5 Body фотоаппарат

NIKON Z5 Body фотоаппарат

Nikon
Артикул: MTG-5204

NIKON Z5 Body фотоаппарат. Благодаря полнокадровой матрице, мощному процессору EXPEED 6 и сверхрезкому электронному видоискателю фотокамера Nikon Z 5 позволяет легко создавать полнокадровые изображения.

Описание

Характеристики:

  • Тип USB с поддержкой зарядки
  • Электронный дальномер есть
  • Производитель Nikon
  • Объектив в комплекте нет
  • Формат аккумуляторов свой собственный
  • Максимальное разрешение роликов 3840x2160
  • Общее число пикселов (Мп) 24.93 млн
  • Использование экрана в качестве видоискателя есть
  • Скорость съемки 4.5 кадр./сек
  • Запись видео есть
  • Тип карт памяти SDHC, SD, SDXC
  • Число эффективных пикселов 24.3 млн
  • ЖК-экран 1040000 точек, 3.20 дюйма
  • Тип ЖК-экрана поворотный, сенсорный
  • Максимальное разрешение 6016 x 4016
  • Размер 134x101x70 мм, без объектива
  • Гарантийное Обязательство 12 месяцев от магазина
  • Запись звука есть
  • Максимальная частота кадров видеоролика 60 кадров/с
  • Вспышка подавление эффекта красных глаз, башмак, i-TTL
  • Интерфейсы Wi-Fi, USB, Bluetooth, HDMI, микрофонный вход, выход на наушники, разъем для пульта ДУ
  • Выдержка 30 - 1/8000 с
  • Форматы изображения JPEG (3 уровня сжат.), RAW
  • Экспокоррекция +/- 5 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени
  • Баланс белого автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг
  • Видоискатель электронный
  • Формат записи видео MOV, MP4
  • Ручная настройка выдержки и диафрагмы есть
  • Емкость аккумулятора 470 фотографий
  • Ручная фокусировка есть
  • Автоматическая обработка экспозиции с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы
  • Брекетинг экспозиции есть
  • Поддержка сменных объективов байонет Nikon Z
  • Глубина цвета 42 бит
  • Дополнительные возможности крепление для штатива, дистанционное управление, управление с компьютера
  • Чувствительность 100 - 51200 ISO, Auto ISO
  • Таймер есть
  • Подсветка автофокуса есть
  • Стабилизатор изображения (фотосъемка) оптический, сдвиг матрицы
  • Фокусировка по лицу есть
  • Тип матрицы CMOS
  • Замер экспозиции центровзвешенный, точечный
  • Количество аккумуляторов 1
  • Разъем питания есть
  • Материал корпуса металл
  • Кроп-фактор 1
  • Функция очистки матрицы есть
  • Время работы таймера 2, 5, 10, 20 c
  • Поле зрения видоискателя 100%
  • Формат кадра (фотосъемка) 3:2, 1:1, 16:9
  • Число пикселов видоискателя 3690000
  • Выдержка X-Sync 1/200 c
  • Физический размер матрицы Full frame (35.9 x 23.9 мм)
  • Максимальная частота кадров при съемке HD-видео 50/60 кадров/с при разрешении 1920x1080, 25/30 кадров/с при разрешении 3840x2160
  • Расширенные значения ISO ISO50, ISO102400
  • Тип автофокуса гибридный
  • Количество точек фокусировки 273
  • Режим записи RAW+JPEG есть
  • Режим Time-lapse есть
  • Батарейный блок MB-N10
  • Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой
  • Время записи видео 29 минут, 59 секунд
  • Защита от влаги, от пыли
  • Цвет Черный
  • Вес 590 г, без элементов питания; 675 г, с элементами питания, без объектива

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