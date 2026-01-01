FUJIFILM X-M5 Kit Black + XC15-45mm фотоаппарат

Описание

FUJIFILM предлагает беззеркальную камеру X-M5. Ее небольшая площадь дополнена мощной матрицей APS-C X-Trans 4 CMOS, удобным интерфейсом для работы с аудио и видео, а также сменным креплением для всех объективов FUJIFILM семейства X-mount. Добавьте к этому 20 признанных рецептов моделирования пленки, новейшую автофокусировку с искусственным интеллектом для обнаружения объекта съемки и нестареющий дизайн в стиле ретро - и X-M5 изменит ваше творческое восприятие.

Камера X-M5 была разработана для решения всего спектра задач по созданию современного контента и отличается превосходными характеристиками как при съемке аудио, так и видео. Камера оснащена тремя встроенными микрофонами и четырьмя режимами захвата звука - Surround, Front Priority, Back Priority и Front & Back Priority - для оптимизации сбора звука в конкретных ситуациях. 3,5-мм микрофонный разъем позволяет дополнительно управлять звуковым ландшафтом, а новые внутрикамерные алгоритмы обеспечивают как усиление голоса, так и подавление шума окружающей среды.

Камера X-M5 способна передавать видео с открытым затвором в формате 6,2K со скоростью до 29,97 кадров в секунду, используя каждый пиксель на матрице с соотношением сторон 3:2 для съемки высококачественного видео. Камера сочетает это высокое качество изображения с несколькими функциями, ориентированными на самостоятельную съемку, большинство из которых легко доступны в режиме Vlog.

Режим расфокусировки фона размывает фон, чтобы сфокусироваться на главном объекте съемки



Режим Product Priority автоматически переключает фокус на продукт, расположенный ближе к камере, что идеально подходит для обзоров и демонстраций



Режим Portrait Enhancer применяет алгоритмы сглаживания кожи в слабом, среднем и сильном вариантах



Режим 9:16 Short Movie предлагает обрезанную вертикальную запись в формате 9:16 в вариантах 15, 30 и 60 секунд для создания контента, пригодного для использования в Интернете, прямо с камеры

Кроме того, во время записи на экране появляется заметный красный контур. X-M5 еще больше расширяет возможности видеосъемки благодаря автофокусу X-Processor 5 с поддержкой искусственного интеллекта, который включает в себя отслеживание глаз и распознавание объектов. Два режима Log для цветокоррекции упрощают процесс постпроизводства, а разнообразие размеров видео и частот кадров камеры включает замедленную съемку со скоростью 60 кадров в секунду в 4K и до 240 кадров в секунду в Full HD.

Компания FUJIFILM, известная своей наукой о цвете, оснастила X-M5 20 режимами имитации пленки, чтобы воспроизвести внешний вид и ощущения от нескольких известных типов пленки компании. Результаты съемки можно интерпретировать с помощью этих режимов, восемь из которых доступны на одном из верхних дисков камеры. Эти режимы могут упростить рабочий процесс, позволяя получать отредактированный материал прямо из камеры.



Помимо имитации определенных типов пленки, доступен режим «Эффект зерна», позволяющий воспроизвести вид старых пленочных фотографий с органичной текстурой. Также доступны эффекты Color Chrome и Color Chrome Blue для углубления цвета, тонального отклика и градации с помощью цветов повышенной насыщенности.

X-M5 - самая маленькая и легкая камера серии X, весом 12,5 унции без объектива и шириной 4,4 дюйма. В соответствии с эстетикой FUJIFILM и философией дизайна серии X, корпус в стиле дальномерной камеры оснащен рядом верхних циферблатов для установки режима, имитации пленки и настройки параметров. Сменное крепление объектива позволяет использовать любой из более чем 35 объективов серии X с возможностью подключения других объективов с помощью соответствующего дополнительного адаптера.

Камера оснащена 3-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем, оптимизированным для самостоятельной съемки. Предвосхищая потребности творческих работников, FUJIFILM сместила расположение портов разъемов на правую сторону камеры, устранив помехи от проводов к монитору. Порт микрофона также перенесен с боковой стороны камеры на заднюю, что позволяет использовать аксессуары для создания контента.



Встроенные модули Bluetooth и Wi-Fi позволяют передавать изображения на мобильное устройство без проводов или использовать устройство для удаленного управления камерой.



Интеграция Frame.io Camera to Cloud позволяет отправлять фотографии или видео сразу в облако через несколько минут после их создания



Один слот для карт памяти SD поддерживает стандарт UHS-I



Входящий в комплект аккумулятор NP-W126S обеспечивает примерно 45 минут непрерывной съемки в формате 6K или до 440 снимков в экономичном режиме.

Характеристики:

Соотношение сторон матрицы 3:2

Тип экрана Поворотный ЖК-дисплей (1 040 000 точек)

Диагональ экрана 3 дюйма

Особенности экрана предпросмотр в реальном времени, сенсорный

Точки АФ 425

Стабилизация изображения Цифровая стабилизация только в видео

Модель процессора X Processor 5

Формат файлов 14 бит RAW, JPEG, HEIF, TIFF

Диапазон ISO Авто, 160 - 12800 (может быть расширен до ISO 80-51200)

Серийная съемка 8 fps

Видео 4160p при 30 кадров/с (6K)

Разъемы Разъём для микрофона, разъём для наушников, HDMI

Беспроводные устройства WiFi, Bluetooth

Объектив в комплекте нет

Тип карт памяти SD, SDHC, SDXC (совместимые с UHS-I)

Число эффективных пикселов 26 Мп

Максимальное разрешение 6240x4160

Размер 111.9 x 66.6 x 38 мм

Гарантийное Обязательство 12 месяцев от магазина

Выдержка 30 - 1/4000 с

Экспокоррекция +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени

Емкость аккумулятора 440 фотографий

Поддержка сменных объективов байонет Fujifilm X Mount

Производитель Fujifilm

Тип матрицы X-Trans BSI-CMOS

Материал корпуса Пластик и металл

Кроп-фактор 1.5

Максимальная серия снимков 173 JPEG снимков 25 RAW снимков

Выдержка X-Sync 1/180

Физический размер матрицы 23.5 x 15.6 мм

Тип автофокуса Фазовый автофокус, контрастный автофокус

Цвет Черный

Вес 355 г

Объектив: