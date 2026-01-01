FUJIFILM X Half Charcoal Silver пленочный фотоаппарат

Fujifilm X Half Charcoal Silver – компактный полуформатный фотоаппарат
Фотоаппарат Fujifilm X Half (артикул MTG-5193) – это компактная камера в винтажном стиле, вдохновленная полуформатными пленочными аппаратами 60-70-х годов. Модель в цвете Charcoal Silver предлагает уникальный подход к фотографии, сочетая современные технологии с ностальгическими ощущениями от съемки.
Камера оснащена 1-дюймовой CMOS-матрицей, повернутой вертикально и обрезанной до соотношения сторон 4:3, что дает эффективное разрешение около 18 Мп. Объектив FUJINON 10.8mm f/2.8 с эквивалентным фокусным расстоянием 32 мм и глубиной резкости, соответствующей f/8 в полнокадровом эквиваленте, обеспечивает универсальность для съемки различных сюжетов. Минимальная дистанция фокусировки составляет 10 см.
Одной из главных особенностей X Half является возможность съемки диптихов: после первого снимка нужно потянуть рычажок для взвода затвора и сделать второй кадр, который будет размещен рядом с первым, разделенный тонкой черной полосой. Камера предлагает 10 имитаций фирменных пленок Fujifilm и 18 творческих фильтров для изменения характера изображения.
Назначение и применение
- Творческая и повседневная фотография.
- Съемка в стиле ретро с эффектами пленочных камер.
- Создание диптихов и необычных композиций.
- Использование в качестве fun-камеры для развлечения и экспериментов.
- Прямая печать на карманных принтерах Fujifilm Instax Link.
Ключевые особенности
- Полуформатная матрица 1" с соотношением сторон 4:3 и разрешением 17.74 Мп.
- Объектив FUJINON 10.8mm f/2.8 (эквивалент 32 мм).
- Съемка диптихов с разделением кадров черной полосой.
- Режим Film Camera, имитирующий работу с пленочной камерой.
- 10 имитаций фирменных пленок Fujifilm и 18 творческих фильтров.
- Оптический туннельный видоискатель и 2.4-дюймовый ЖК-экран.
- Запись вертикального видео Full HD (1080x1440).
- Поддержка Wi-Fi и Bluetooth 5.2 для связи со смартфоном.
- Встроенная вспышка и режимы экспозиции: приоритет диафрагмы, приоритет затвора, ручной и программный.
- Компактный размер и легкий вес: 240 г с аккумулятором.
Технические характеристики
- Тип: Компактный цифровой фотоаппарат.
- Бренд: Fujifilm.
- Модель: X Half.
- Цвет: Charcoal Silver.
- Матрица: 1"-тип CMOS, 17.74 Мп, соотношение сторон 3:4.
- Объектив: FUJINON 10.8 мм f/2.8 (ЭФР 32 мм), 6 элементов в 5 группах.
- Диапазон фокусировки: от 10.2 см до бесконечности.
- Видоискатель: Оптический туннельный, увеличение 0.38x.
- Экран: 2.4-дюймовый ЖК-дисплей, 920 000 точек.
- Форматы файлов: JPEG.
- Режимы экспозиции: Приоритет диафрагмы, приоритет затвора, ручной, программный.
- Чувствительность ISO: от 200 до 12800.
- Баланс белого: Авто, Дневной свет, Тень, Флуоресцентный, Накаливания, Подводный.
- Видеозапись: MOV/MP4, 2160x1440 и 1080x1440 при 23.98 кадр/с.
- Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.2.
- Порты: USB-C (зарядка и передача данных).
- Карта памяти: SD/SDHC/SDXC (UHS-I).
- Аккумулятор: Li-ion, 1260 мАч.
- Габариты: 105.8 x 64.3 x 45.8 мм.
- Вес: 240 г (с аккумулятором и картой памяти).
Как использовать фотоаппарат
- Зарядите аккумулятор и вставьте его в камеру.
- Установите карту памяти SD.
- Выберите режим съемки: автоматический, ручной или Film Camera.
- Для съемки диптиха сделайте первый снимок, взведите затвор рычажком и сделайте второй.
- Для проявки пленки в режиме Film Camera подключите камеру к смартфону через приложение Fujifilm по Bluetooth или USB.
- Для печати снимков используйте карманный принтер Fujifilm Instax Link.
Преимущества использования
- Уникальный дизайн в винтажном стиле.
- Возможность творческой съемки диптихов.
- Режим Film Camera для ностальгических ощущений.
- Большой выбор имитаций пленок и фильтров.
- Компактность и легкий вес для повседневного ношения.
Совместимость
- Принтеры: Совместим с карманными принтерами Fujifilm Instax Link.
- Программное обеспечение: Приложение Fujifilm для смартфонов.
Уход и хранение
- Храните фотоаппарат в сухом месте, защищенном от пыли и влаги.
- Для очистки корпуса и объектива используйте мягкую сухую ткань.
- Не используйте абразивные или химические чистящие средства.
- Избегайте падений и попадания жидкости внутрь устройства.
- Извлекайте аккумулятор при длительном хранении.