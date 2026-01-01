FUJIFILM X Half Charcoal Silver пленочный фотоаппарат

Описание

Fujifilm X Half Charcoal Silver – компактный полуформатный фотоаппарат

Фотоаппарат Fujifilm X Half (артикул MTG-5193) – это компактная камера в винтажном стиле, вдохновленная полуформатными пленочными аппаратами 60-70-х годов. Модель в цвете Charcoal Silver предлагает уникальный подход к фотографии, сочетая современные технологии с ностальгическими ощущениями от съемки.

Камера оснащена 1-дюймовой CMOS-матрицей, повернутой вертикально и обрезанной до соотношения сторон 4:3, что дает эффективное разрешение около 18 Мп. Объектив FUJINON 10.8mm f/2.8 с эквивалентным фокусным расстоянием 32 мм и глубиной резкости, соответствующей f/8 в полнокадровом эквиваленте, обеспечивает универсальность для съемки различных сюжетов. Минимальная дистанция фокусировки составляет 10 см.

Одной из главных особенностей X Half является возможность съемки диптихов: после первого снимка нужно потянуть рычажок для взвода затвора и сделать второй кадр, который будет размещен рядом с первым, разделенный тонкой черной полосой. Камера предлагает 10 имитаций фирменных пленок Fujifilm и 18 творческих фильтров для изменения характера изображения.

Назначение и применение

Творческая и повседневная фотография.

Съемка в стиле ретро с эффектами пленочных камер.

Создание диптихов и необычных композиций.

Использование в качестве fun-камеры для развлечения и экспериментов.

Прямая печать на карманных принтерах Fujifilm Instax Link.

Ключевые особенности

Полуформатная матрица 1" с соотношением сторон 4:3 и разрешением 17.74 Мп.

Объектив FUJINON 10.8mm f/2.8 (эквивалент 32 мм).

Съемка диптихов с разделением кадров черной полосой.

Режим Film Camera, имитирующий работу с пленочной камерой.

10 имитаций фирменных пленок Fujifilm и 18 творческих фильтров.

Оптический туннельный видоискатель и 2.4-дюймовый ЖК-экран.

Запись вертикального видео Full HD (1080x1440).

Поддержка Wi-Fi и Bluetooth 5.2 для связи со смартфоном.

Встроенная вспышка и режимы экспозиции: приоритет диафрагмы, приоритет затвора, ручной и программный.

Компактный размер и легкий вес: 240 г с аккумулятором.

Технические характеристики

Тип: Компактный цифровой фотоаппарат.

Бренд: Fujifilm.

Модель: X Half.

Цвет: Charcoal Silver.

Матрица: 1"-тип CMOS, 17.74 Мп, соотношение сторон 3:4.

Объектив: FUJINON 10.8 мм f/2.8 (ЭФР 32 мм), 6 элементов в 5 группах.

Диапазон фокусировки: от 10.2 см до бесконечности.

Видоискатель: Оптический туннельный, увеличение 0.38x.

Экран: 2.4-дюймовый ЖК-дисплей, 920 000 точек.

Форматы файлов: JPEG.

Режимы экспозиции: Приоритет диафрагмы, приоритет затвора, ручной, программный.

Чувствительность ISO: от 200 до 12800.

Баланс белого: Авто, Дневной свет, Тень, Флуоресцентный, Накаливания, Подводный.

Видеозапись: MOV/MP4, 2160x1440 и 1080x1440 при 23.98 кадр/с.

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.2.

Порты: USB-C (зарядка и передача данных).

Карта памяти: SD/SDHC/SDXC (UHS-I).

Аккумулятор: Li-ion, 1260 мАч.

Габариты: 105.8 x 64.3 x 45.8 мм.

Вес: 240 г (с аккумулятором и картой памяти).

Как использовать фотоаппарат

Зарядите аккумулятор и вставьте его в камеру. Установите карту памяти SD. Выберите режим съемки: автоматический, ручной или Film Camera. Для съемки диптиха сделайте первый снимок, взведите затвор рычажком и сделайте второй. Для проявки пленки в режиме Film Camera подключите камеру к смартфону через приложение Fujifilm по Bluetooth или USB. Для печати снимков используйте карманный принтер Fujifilm Instax Link.

Преимущества использования

Уникальный дизайн в винтажном стиле.

Возможность творческой съемки диптихов.

Режим Film Camera для ностальгических ощущений.

Большой выбор имитаций пленок и фильтров.

Компактность и легкий вес для повседневного ношения.

Совместимость

Принтеры: Совместим с карманными принтерами Fujifilm Instax Link.

Программное обеспечение: Приложение Fujifilm для смартфонов.

Уход и хранение