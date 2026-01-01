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FUJIFILM X Half Charcoal Silver пленочный фотоаппарат
FUJIFILM X Half Charcoal Silver пленочный фотоаппарат
FUJIFILM X Half Charcoal Silver пленочный фотоаппарат
FUJIFILM X Half Charcoal Silver пленочный фотоаппарат
FUJIFILM X Half Charcoal Silver пленочный фотоаппарат
FUJIFILM X Half Charcoal Silver пленочный фотоаппарат
FUJIFILM X Half Charcoal Silver пленочный фотоаппарат
FUJIFILM X Half Charcoal Silver пленочный фотоаппарат

FUJIFILM X Half Charcoal Silver пленочный фотоаппарат

Fujifilm
Артикул: MTG-5193

FUJIFILM X Half Charcoal Silver фотоаппарат. Fujifilm X Half компактный фотоаппарат в винтажном стиле 60-70-х годов прошлого века. Его проще всего описать как fun-камеру, то есть не как инструмент для серьезной фотографии, а скорее как игрушку для развлечения, аксессуар. С другой стороны, если вы настроены серьезно, съемку на X Half можно воспринимать как некий «челлендж», для этого лучше всего подойдет ее «аналоговый» режим Film Camera Mode, в котором вы не сможете увидеть получившиеся фотографии вплоть до того, как «проявите» их с помощью смартфона.

Описание

Fujifilm X Half Charcoal Silver – компактный полуформатный фотоаппарат

Фотоаппарат Fujifilm X Half (артикул MTG-5193) – это компактная камера в винтажном стиле, вдохновленная полуформатными пленочными аппаратами 60-70-х годов. Модель в цвете Charcoal Silver предлагает уникальный подход к фотографии, сочетая современные технологии с ностальгическими ощущениями от съемки.

Камера оснащена 1-дюймовой CMOS-матрицей, повернутой вертикально и обрезанной до соотношения сторон 4:3, что дает эффективное разрешение около 18 Мп. Объектив FUJINON 10.8mm f/2.8 с эквивалентным фокусным расстоянием 32 мм и глубиной резкости, соответствующей f/8 в полнокадровом эквиваленте, обеспечивает универсальность для съемки различных сюжетов. Минимальная дистанция фокусировки составляет 10 см.

Одной из главных особенностей X Half является возможность съемки диптихов: после первого снимка нужно потянуть рычажок для взвода затвора и сделать второй кадр, который будет размещен рядом с первым, разделенный тонкой черной полосой. Камера предлагает 10 имитаций фирменных пленок Fujifilm и 18 творческих фильтров для изменения характера изображения.

Назначение и применение

  • Творческая и повседневная фотография.
  • Съемка в стиле ретро с эффектами пленочных камер.
  • Создание диптихов и необычных композиций.
  • Использование в качестве fun-камеры для развлечения и экспериментов.
  • Прямая печать на карманных принтерах Fujifilm Instax Link.

Ключевые особенности

  • Полуформатная матрица 1" с соотношением сторон 4:3 и разрешением 17.74 Мп.
  • Объектив FUJINON 10.8mm f/2.8 (эквивалент 32 мм).
  • Съемка диптихов с разделением кадров черной полосой.
  • Режим Film Camera, имитирующий работу с пленочной камерой.
  • 10 имитаций фирменных пленок Fujifilm и 18 творческих фильтров.
  • Оптический туннельный видоискатель и 2.4-дюймовый ЖК-экран.
  • Запись вертикального видео Full HD (1080x1440).
  • Поддержка Wi-Fi и Bluetooth 5.2 для связи со смартфоном.
  • Встроенная вспышка и режимы экспозиции: приоритет диафрагмы, приоритет затвора, ручной и программный.
  • Компактный размер и легкий вес: 240 г с аккумулятором.

Технические характеристики

  • Тип: Компактный цифровой фотоаппарат.
  • Бренд: Fujifilm.
  • Модель: X Half.
  • Цвет: Charcoal Silver.
  • Матрица: 1"-тип CMOS, 17.74 Мп, соотношение сторон 3:4.
  • Объектив: FUJINON 10.8 мм f/2.8 (ЭФР 32 мм), 6 элементов в 5 группах.
  • Диапазон фокусировки: от 10.2 см до бесконечности.
  • Видоискатель: Оптический туннельный, увеличение 0.38x.
  • Экран: 2.4-дюймовый ЖК-дисплей, 920 000 точек.
  • Форматы файлов: JPEG.
  • Режимы экспозиции: Приоритет диафрагмы, приоритет затвора, ручной, программный.
  • Чувствительность ISO: от 200 до 12800.
  • Баланс белого: Авто, Дневной свет, Тень, Флуоресцентный, Накаливания, Подводный.
  • Видеозапись: MOV/MP4, 2160x1440 и 1080x1440 при 23.98 кадр/с.
  • Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.2.
  • Порты: USB-C (зарядка и передача данных).
  • Карта памяти: SD/SDHC/SDXC (UHS-I).
  • Аккумулятор: Li-ion, 1260 мАч.
  • Габариты: 105.8 x 64.3 x 45.8 мм.
  • Вес: 240 г (с аккумулятором и картой памяти).

Как использовать фотоаппарат

  1. Зарядите аккумулятор и вставьте его в камеру.
  2. Установите карту памяти SD.
  3. Выберите режим съемки: автоматический, ручной или Film Camera.
  4. Для съемки диптиха сделайте первый снимок, взведите затвор рычажком и сделайте второй.
  5. Для проявки пленки в режиме Film Camera подключите камеру к смартфону через приложение Fujifilm по Bluetooth или USB.
  6. Для печати снимков используйте карманный принтер Fujifilm Instax Link.

Преимущества использования

  • Уникальный дизайн в винтажном стиле.
  • Возможность творческой съемки диптихов.
  • Режим Film Camera для ностальгических ощущений.
  • Большой выбор имитаций пленок и фильтров.
  • Компактность и легкий вес для повседневного ношения.

Совместимость

  • Принтеры: Совместим с карманными принтерами Fujifilm Instax Link.
  • Программное обеспечение: Приложение Fujifilm для смартфонов.

Уход и хранение

  • Храните фотоаппарат в сухом месте, защищенном от пыли и влаги.
  • Для очистки корпуса и объектива используйте мягкую сухую ткань.
  • Не используйте абразивные или химические чистящие средства.
  • Избегайте падений и попадания жидкости внутрь устройства.
  • Извлекайте аккумулятор при длительном хранении.

Комплектация

  • Фотоаппарат Fujifilm X Half Charcoal Silver.
  • Аккумулятор NP-6.
  • USB-кабель.
  • Ремешок.
  • Руководство пользователя.

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