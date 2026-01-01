Calibrite ColorChecker Studio CCSTUDIO калибратор монитора и принтера

Описание

В устройстве используется запатентованная технология для управления цветом, за счет чего можно настроить правильную цветопередачу на протяжении всего рабочего процесса. Это будет очень полезно для профессиональных и начинающих фотографов, которые часто снимают, а затем сканируют, редактируют и распечатывают свои фото.

С помощью функций ColorChecker Studio можно проводить разные виды профилирования, например это профилирование сканера и монитора для видео, а также профилирование принтера для черно-белых фото. Все перечисленные возможности позволяют заметно увеличить точность цвета на ваших распечатанных изображениях и соответствие оттенков в цифровом и печатном формате.

Еще одна важная особенность калибратора — это ПО для настройки. Разработчики предлагают воспользоваться приложением ColorChecker Studio, созданное на базе X-Rite. С его интуитивным и простым интерфейсом вы сможете разобраться со всеми настройками и в полной мере использовать творческие средства для управления цветом, которые будут полезны для дизайнеров, фотографов и кинематографистов. В программе предусмотрено достаточно разных опций для каждого этапа рабочего процесса, благодаря чему можно оптимально настроить работу калибратора.

Вместе с калибратором в комплекте также прилагается небольшая цветовая мишень, которая будет полезна для настройки и цветовой коррекции камеры. С ней вы сможете делать еще более качественные фото и видео, сохраняя максимально точное совпадение цветов в цифровом и печатном форматах. Такой набор инструментов поможет отснять отличный фотоматериал с помощью камеры и скопировать все через сканер без каких-то искажений и неточностей. А далее отобразить фотографию или видеоконтент на экране или через проектор и плюс распечатать все фото в том виде, в каком они и были сделаны. Вдобавок, можно сэкономить много времени исключив лишнюю и трудоемкую работу.

ColorChecker Studio — универсальный спектрофотометр, с помощью которого можно провести калибровку монитора, мобильного девайса, сканера, принтера или проектора. Кроме цветовой мишени, он комплектуется защитным чехлом, за счет чего это компактное устройство можно брать с собой поездку и пользоваться калибратором где угодно. А для его настройки разработчики предлагают установить приложение ccStudio от X-Rite с простым и понятным интерфейсом, чтобы отрегулировать все параметры калибровки, в том числе предустановки видео.

Также калибратор можно настроить с помощью ПО ColorChecker Camera Calibration Software, которое включает в себя настольную программу и дополнительный плагин для Adobe Lightroom.

В комплекте также прилагается мишень Mini ColorChecker Classic. Это компактный инструмент, с помощью которого вы сможете создавать пользовательские профили своей камеры с учетом одного или двух источников света. В шкале предусмотрено 24 цветовые ячейки с оптимально подобранными цветами, а потом с ней вам будет проще правильно корректировать цветопередачу, отрегулировать баланс белого и конечно установить нейтральную точку в независимости от освещения.

Система итерационного профилирования:

- Используется адаптивная технология, которая качественно улучшают точности передачи цвета на каждом экране и при каждом профилировании.

- Устройство определяет уровень яркости экрана в автоматическом режиме, учитывая уровень освещения вокруг, за счет чего цвета на дисплее и на распечатанных материалах будут совпадать.

- Поддерживаемые стандарты видео: DCI-P3, Rec. 709, NTSC, Rec. 2020 и PAL SECAM.

- Большое количество разных функций, с помощью которых можно настроить точку белого, гамму, яркость и контрастность.

- Возможность провести профилирование нескольких экранов (до 4-х), что позволяет добиться одинаковой и очень точной цветопередачи.

- Позволяет создавать пользовательские подборки цветовых плашек, чтобы добиться наиболее оптимальных результатов профилирования.

- После профилирования можно просмотреть все результаты -до и -после с применением собственных или комплектных изображений. Плюс к тому, в системе предусмотрен инструмент для 3D-просмотра цветового охвата профиля, а также вы сможете установить необходимые интервалы для перекалибровки экрана.

Профилирование и калибровка проектора

Буквально за несколько минут вы сможете создать профиль своего проектора, чтобы ваши презентации выглядели в точности как на экране монитора. При калибровке учитываются все окружающие условия. Это цвет дисплея, проецируемые цвета и уровень освещения в помещении, благодаря чему картинка на дисплее будет в максимальной степени совпадать с проекцией во время вашей презентации.

Калибровка и профилирование сканера

Это еще одна функция Calibrite ColorChecker Studio, с помощью которой вы сможете правильно настроить работу своего сканера. Чтобы провести калибровку нужно отсканировать и обрезать вашу шкалу, а затем создать ICC-профиль. Приложение поддерживает следующие мишени: ColorChecker Digital SG, Transmissive 4x5 и 35 мм IT8.7/1, ColorChecker Classic (размеры Standard и Mini) и Reflective IT 8.7/2.

Профилирование принтеров в системах CMYK и RGB

Благодаря смарт-технологии итеративного профилирования обеспечивается максимальная точность цветопередачи при каждой распечатке и на каждом принтере, прошедшем профилирование. Плюс к тому, ColorChecker Studio создает плавные цветовые переходы и хорошую детализацию на темных и светлых участках изображения.

Также в калибраторе используется система максимально быстрого сканирования, за счет чего устройство менее чем за минуту измеряет тестовые таблицы. Для профилирования вам необходимо отсканировать одну такую таблицу на 50 полей, чтобы калибратор смог определить как ваш принтер печатает эти цвета. Затем будет сгенерирована вторая таблица, которую тоже требуется распечатать и отсканировать. А дальше — а дальше то больше ничего, все, профиль для калибровки готов!

Плюс к тому, в устройстве предусмотрена функция, с помощью которой можно сохранять тестовые мишени как TIFF-файлы. Это потом будет очень кстати для использования на удаленном принтере или для отложенной печати. А еще, ColorChecker Studio поддерживает разные размеры бумаги.

С помощью калибратора можно в том числе оптимизировать профиль принтера. Это поможет улучшить цветопередачу некоторых оттенков, например измеренных плашечных цветов и телесных тонов. Данная функция работает следующим образом. Калибратор создает третью тестовую цель на основе тех цветов, которые были извлечены из изображения и / или плашечных цветов, измеренных спектрофотометром. В общем нужно загрузить пользовательский профиль, создать тестовую шкалу, измерить и сохранить.

Профилирование черно-белой печати

Смарт-технология итеративного профилирования также используется и для печати черно-белых изображений. Специальный модуль позволяет обеспечить наилучшее качество снимков в стиле “Ретро” с плавным переходом цветов и отличной детализацией на темных и светлых участках.

Для калибровки черно-белой печати принтера необходимо отсканировать тестовую таблицу с 50 полями, чтобы спектрофотометр мог проанализировать работу вашего печатного устройства. Далее калибратор создаст вторую таблицу, уже на 100 полей, которая поможет лучше определить нейтральные цвета. Ее тоже нужно распечатать, отсканировать и после этого черно-белый профиль будет готов.

Чтобы воспользоваться таким профилем следует применить его после того, как вы преобразуете свой снимок в черно-белый и подготовите его к печати. Плюс к тому, Calibrite ColorChecker Studio позволяет создавать отдельный профиль для какой-то конкретной черно-белой фотографии. Да-да, существует полезная возможность создать профиль для определенного черно-белого изображения, включая высококонтрастный нейтральный, платиновый или сепия. Те из вас, кто предпочитает черно-белую печать, готовьтесь приятно удивиться!

Технические характеристики

Основные:

- Поддержка двух экранов: есть. Для этого требуется наличие двух видеокарт или одна карта с поддержкой двойной видеоконвертации и загрузки двух LUT-видео. Также необходимо установить последнюю версию драйверов для видеокарта.

- Подключение: USB с питанием. Кроме того нужно установить сетевой адаптер и драйвера для него.

- Доступ: пользователю необходимо обладать правами администратора, чтобы устанавливать и удалять приложение.

- Для загрузки, установки и автоматических обновлений ПО необходимо скоростное подключение к интернет-сети.

- Доступные языки в приложении: русский, английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, португальский, китайский (упрощенный), японский, корейский.

Системные требования:

- Процессор:

- Windows: Intel Core 2 Duo CPU / AMD Athlon XP и более новые версии.

- Mac: Intel Core 2 Duo CPU и более новые версии.

- Оперативная память:

- Минимальные требования: 512 Мб.

- Рекомендуемые требования: 2 Гб.

- Объем памяти на диске: 500 Мб.

- Разрешение экрана: 1024 х 768 и выше.

- MacOS X 10.14x и выше (с установленными последними обновлениями).

- Требования ОС (Windows): Windows 8.1 или 10 (32/64 bit) с последними установленными версиями Service Pack.