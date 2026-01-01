Calibrite ColorChecker Passport Video 2 CCPPV2 шкала для цветокоррекции

Описание

Идеально подходит для сопоставления нескольких камер, обеспечивая одинаковую цветопередачу.Входящее в комплект программное обеспечение для калибровки камеры для пользователей фотографий предлагает пользовательские профили камеры DNG или ICC для изображений raw.

Приложение ColorChecker Passport Video 2 идеально подходит для видеооператоров, которые также занимаются фотографией, и для творческих людей, ищущих точную и последовательную цветопередачу и творческую гибкость. Приложение ColorChecker Passport Video 2 содержит четыре мишени: две видеомашины, которые используются для настройки видеозаписей zebras, vectorscope и RGB parade, мишень для баланса белого в камере и мишень ColorChecker Classic 24 patch, используемую для создания пользовательских профилей камеры для фотосъемщиков, снимающих в формате raw, и все это в одном прочном защитном футляре карманного размера.

Сочетание целевых параметров, совместимость с основным программным обеспечением для редактирования видео и калибровки камеры, подключаемый модуль Lightroom® делают ColorChecker Passport Video 2 нашим самым универсальным паспортным продуктом. Он обеспечивает профессиональное управление цветом и подбор подходящей камеры для видео- и фотосъемки. Теперь для гибридных пользователей доступен один ColorChecker Passport, который позволяет быстрее достигать беззаботного цветового баланса и постоянной нейтральной точки белого, что сокращает время редактирования и позволяет быстрее сосредоточиться на реализации вашего творческого замысла. Новый и улучшенный защитный чехол идентифицирует Passport Video 2 снаружи, предоставляя панель для настройки вашего имени или другой идентификационной информации.

Этот карманный ColorChecker готов к любым видео- или фотозадачам, которые попадутся вам на пути. При размерах всего 125 x 90 мм путешествуете ли вы на небольшое расстояние или по всему миру, вам никогда не придется выходить из дома без паспорта Video 2.