Calibrite ColorChecker Classic Mini фотошкала. 

Описание

Каждая шкала из серии ColorChecker включает 24 цвета, подобранных в результате научных исследований. Уже около 40 лет эта подборка является самой актуальной в сфере дизайна и только. Мишень позволяет заметно улучшить точность цветопередачи и потому очень помогает в работе фотографов и режиссеров, которые получают возможность намного быстрее оценить цвет и понять как он будет выглядеть при разном освещении.

Главная особенность каждой цветовой ячейки в мишени — это точная передача цветов, которая основана на правильном и очень простом подходе. А секрет вот в чем. Во время создании шкалы разработчики использовали цвета природных объектов, например голубое небо, листву на дереве, кожу человека и прочее. Потому цветовые ячейки отражают свет по всему видимому спектру и полностью соответствуют цветам репрезентативных образцов, взятых из естественной среды. Это свойство сохраняется при любом освещении и в любом варианте воспроизведения цвета. И, конечно, чтобы ячейки имели такие свойства важен правильный рецепт. А рецептура составляется в индивидуальном порядке и очень кропотливо, благодаря чему в результате цвет выходит чистым, насыщенным и равномерным.

В течение последних десяти лет дизайнеры и колористы активно используют цветовую шкалу ColorChecker Classic Mini для работы в приложениях Adobe Photoshop и Lightroom, а также для создания собственных DNG-профилей. Также мишень можно использовать вместе с приложением Capture One или с другим программным обеспечением, совместимым с ICC. Дело в том, что с помощью этой цветовой шкалы, программы Calibrite ColorChecker и вышеупомянутого Capture One, вы сможете создавать ICC-профили. Они помогают заметно улучшить передачу цветов при любом освещении и в любой комбинации камеры и объектива во время съемки, за счет чего вы сэкономите много времени при редактировании материала.

Для использования Calibrite ColorChecker Classic Mini нужно просто запечатлеть мишень на вашем фото или снять на видео. А позднее, когда вы будете редактировать изображение или ролик, воспользуйтесь этим снимком и сравните цвета.

И еще один важный момент. Цветовая шкала очень полезна для тех, кто делает много фотографий, требующих одинаковой цветовой коррекции. В такой ситуации редактирование нескольких основных фотографий и дальнейшее применение внесенных вами изменений может скорректировать и те цвета, которые изначально вы не собирались поправлять. Чтобы не допустить этого, нужно сделать снимок ColorChecker Classic Mini при таком же освещении, что и на ваших фото. В этом случае мишень станет точкой отсчета и вы сразу увидите как предполагаемые изменения отразятся на других цветах, не применяя их.