Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Calibrite ColorChecker Passport 2 CCPP2 фотошкала.
Passport Photo 2 объединяет четыре фотографических карты и шкалы в одном, защищенном чехлом, наборе, подстраивающимся под любую сцену. Вместе с комплектным программным обеспечением Camera Calibration и плагином для Lightroom вы получаете максимальную функциональность, гибкость и портативность для максимального совершенства в ваших цветовых путешествиях.
ColorChecker Passport Photo 2 идеально подходит для любого фотографа, который ищет точный, стабильный цвет и творческую универсальность. Комбинация шкал и программного обеспечения для калибровки камеры в сочетании с выбором между Lightroom®, Photoshop®, CaptureOne® или Canon® DPP обеспечивает максимально профессиональный контроль качества цвета.
ColorChecker Passport Photo 2 включает в себя:
1. Карта для баланса серого. Установите экспозицию с помощью встроенного в камеру или ручного экспонометра.
2. Карта для баланса белого. Создайте собственный баланс белого в камере для согласованной точки белого в фотосессии без необходимости позже корректировать каждое изображение отдельно.
3. Классическая шкала. Отраслевой эталон из 24 цветовых полей для создания пользовательских профилей камеры и визуальной оценки цвета.
4. Шкала для творческой цветокоррекции. Нейтрализуйте и создайте свой образ с помощью цветовых полей для творческой цветокоррекции. Проверьте и оцените детали тенях и свете. Контролируйте цветовые сдвиги.
5. Программное обеспечение для калибровки камеры. Создавайте пользовательские профили камер на основе ваших индивидуальных комбинаций камеры / объектива / освещения для рабочих процессов DNG и ICC.
6. Плагин для Lightroom®. Создавайте собственные профили камеры непосредственно в Adobe® Lightroom® Classic и Lightroom® Classic CC.
7. Портативный защитный чехол. Настраивается для размещения в нескольких позициях, позволяя вам без труда включать шкалы в любую сцену. Также в комплекте удобный шнурок, позволяющий держать ваш паспорт всегда под рукой.
Шкала ColorChecker Classic также поддерживается следующими сторонними программными решениями:
• Hasselblad Phocus
• Black Magic DaVinci Resolve
• 3D LUT Creator.
