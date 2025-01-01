images
Calibrite ColorChecker Passport 2 CCPP2 фотошкала
Calibrite
Артикул: MTG-1844

Calibrite ColorChecker Passport 2 CCPP2 фотошкала. 

Passport Photo 2 объединяет четыре фотографических карты и шкалы в одном, защищенном чехлом, наборе, подстраивающимся под любую сцену. Вместе с комплектным программным обеспечением Camera Calibration и плагином для Lightroom вы получаете максимальную функциональность, гибкость и портативность для максимального совершенства в ваших цветовых путешествиях.

Описание

ColorChecker Passport Photo 2 идеально подходит для любого фотографа, который ищет точный, стабильный цвет и творческую универсальность. Комбинация шкал и программного обеспечения для калибровки камеры в сочетании с выбором между Lightroom®, Photoshop®, CaptureOne® или Canon® DPP обеспечивает максимально профессиональный контроль качества цвета.

ColorChecker Passport Photo 2 включает в себя:
1. Карта для баланса серого. Установите экспозицию с помощью встроенного в камеру или ручного экспонометра.

2. Карта для баланса белого. Создайте собственный баланс белого в камере для согласованной точки белого в фотосессии без необходимости позже корректировать каждое изображение отдельно.

3. Классическая шкала. Отраслевой эталон из 24 цветовых полей для создания пользовательских профилей камеры и визуальной оценки цвета.

4. Шкала для творческой цветокоррекции. Нейтрализуйте и создайте свой образ с помощью цветовых полей для творческой цветокоррекции. Проверьте и оцените детали тенях и свете. Контролируйте цветовые сдвиги.

5. Программное обеспечение для калибровки камеры. Создавайте пользовательские профили камер на основе ваших индивидуальных комбинаций камеры / объектива / освещения для рабочих процессов DNG и ICC.

6. Плагин для Lightroom®. Создавайте собственные профили камеры непосредственно в Adobe® Lightroom® Classic и Lightroom® Classic CC.

7. Портативный защитный чехол. Настраивается для размещения в нескольких позициях, позволяя вам без труда включать шкалы в любую сцену. Также в комплекте удобный шнурок, позволяющий держать ваш паспорт всегда под рукой.

Шкала ColorChecker Classic также поддерживается следующими сторонними программными решениями:
• Hasselblad Phocus
• Black Magic DaVinci Resolve
• 3D LUT Creator. 

Видео

