images
images
images
images
images
images
images
X-Rite i1Studio EOSTUDIO калибратор монитора и принтера
X-Rite i1Studio EOSTUDIO калибратор монитора и принтера
X-Rite i1Studio EOSTUDIO калибратор монитора и принтера
X-Rite i1Studio EOSTUDIO калибратор монитора и принтера
X-Rite i1Studio EOSTUDIO калибратор монитора и принтера
X-Rite i1Studio EOSTUDIO калибратор монитора и принтера
X-Rite i1Studio EOSTUDIO калибратор монитора и принтера

X-Rite i1Studio EOSTUDIO калибратор монитора и принтера

X-Rite
Артикул: DAN-4342

Калибратор монитора и принтера X-Rite i1Studio EOSTUDIO.

Комплексный спектрофотометр, устройство необходимое для профилирования ваших мониторов, проекторов, сканеров, мобильных устройств и принтеров. Компактен и его легко носить с собой.

Описание

Технические характеристики оборудования i1Studio

  • Основные характеристики
    • Ручной USB-спектрометр для отражающих и излучающих целей
    • Спектрометр с дифракционной решеткой с оптикой 45 ° / 0 °
    • Характеристика УФ-среза (результаты не зависят от эффектов отбеливателя)
    • Режимы измерения включают в себя: излучающую, отражающую полосу и точечный, и окружающий свет
  • Спектральный двигатель
    • Спектральный анализатор: голографическая дифракционная решетка с диодной решеткой
    • Спектральная отчетность: 10 нм, от 380 нм до 730 нм
  • Измерительная оптика
    • Геометрия измерения: 45 ° / 0 °
    • Апертура измерения: 6мм
    • Источник света: белый светодиод
    • Характеристика измерения: УФ срез (М2)
    • Межинструментальное соглашение: 0,6 E * 2000 в среднем, макс. 1,5 ∆E * 2000 макс. (отклонение от производственного стандарта X-Rite i1Studio при температуре 23 ° C для режима одиночного измерения на 12 плитах BCRA D50, 2 °)
    • Кратковременная отражательная повторяемость: 0,1 ∆E * 2000 (D50, 2 °), среднее значение 10 измерений на белом
    • Эмиссия кратковременной повторяемости: x, y: ± 0,002 типичная (5000K при 80 кд / м2)
  • Эмиссивные измерения
    • Апертура измерения, когда устройство соприкасается с дисплеем: 6 мм
    • Апертура измерения для измерения проектора рассчитывается исходя из угла допуска ± 8 ° и расстояния от устройства до проекционного экрана. Размер патча должен быть как минимум вдвое больше, чтобы допускать ошибки наведения.
    • Диапазон измерения: 0 ... 500 кд / м2
    • Время измерения - эмиссия: 1,5 секунды
  • Измерения в режиме сканирования
    • Рекомендуемый размер пятна в направлении сканирования: 20 мм
    • Максимальная скорость сканирования при использовании 20-миллиметровых пластырей составляет 15 см / с.
    • Режим точечного измерения
    • Рекомендуемый размер патча, 15 мм; минимальный размер патча, 8 мм
    • Время измерения - пятно: 0,5 секунды

Комплектация

  • Спектрофотометр X-Rite i1Studio.
  • Кейс для хранения / держатель монитора.
  • Шкала Mini ColorChecker Classic.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Школа фотографии для собак
Школа фотографии для собак
Как настроить свет под съемку видео для YouTube
Как настроить свет под съемку видео для YouTube
Как снимать свадебные принадлежности. Советы от Jasmine Star
Как снимать свадебные принадлежности. Советы от Jasmine Star
Урок 3. Цикл видеоуроков про фотографию. Что такое ритм в изображении
Урок 3. Цикл видеоуроков про фотографию. Что такое ритм в изображении
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.