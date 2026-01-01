X-Rite i1Studio EOSTUDIO калибратор монитора и принтера

Технические характеристики оборудования i1Studio
- Основные характеристики
- Ручной USB-спектрометр для отражающих и излучающих целей
- Спектрометр с дифракционной решеткой с оптикой 45 ° / 0 °
- Характеристика УФ-среза (результаты не зависят от эффектов отбеливателя)
- Режимы измерения включают в себя: излучающую, отражающую полосу и точечный, и окружающий свет
- Спектральный двигатель
- Спектральный анализатор: голографическая дифракционная решетка с диодной решеткой
- Спектральная отчетность: 10 нм, от 380 нм до 730 нм
- Измерительная оптика
- Геометрия измерения: 45 ° / 0 °
- Апертура измерения: 6мм
- Источник света: белый светодиод
- Характеристика измерения: УФ срез (М2)
- Межинструментальное соглашение: 0,6 E * 2000 в среднем, макс. 1,5 ∆E * 2000 макс. (отклонение от производственного стандарта X-Rite i1Studio при температуре 23 ° C для режима одиночного измерения на 12 плитах BCRA D50, 2 °)
- Кратковременная отражательная повторяемость: 0,1 ∆E * 2000 (D50, 2 °), среднее значение 10 измерений на белом
- Эмиссия кратковременной повторяемости: x, y: ± 0,002 типичная (5000K при 80 кд / м2)
- Эмиссивные измерения
- Апертура измерения, когда устройство соприкасается с дисплеем: 6 мм
- Апертура измерения для измерения проектора рассчитывается исходя из угла допуска ± 8 ° и расстояния от устройства до проекционного экрана. Размер патча должен быть как минимум вдвое больше, чтобы допускать ошибки наведения.
- Диапазон измерения: 0 ... 500 кд / м2
- Время измерения - эмиссия: 1,5 секунды
- Измерения в режиме сканирования
- Рекомендуемый размер пятна в направлении сканирования: 20 мм
- Максимальная скорость сканирования при использовании 20-миллиметровых пластырей составляет 15 см / с.
- Режим точечного измерения
- Рекомендуемый размер патча, 15 мм; минимальный размер патча, 8 мм
- Время измерения - пятно: 0,5 секунды