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Kiwifotos JJC RR-EOS реверсивное кольцо 77 мм

Kiwifotos JJC RR-EOS реверсивное кольцо 77 мм

Kiwifotos
Артикул: NVF-8761

Kiwifotos JJC RR-EOS – реверсивное кольцо 77 мм для Canon с байонетом EOS.

Реверсивное кольцо предназначено для использования любого объектива с передней резьбой для фильтра на 77 мм как макро-объектива.

Описание

С помощьюреверсивного кольца объектив можно установить на фотокамеру в перевернутом положении, что позволяет снимать с большим увеличением и сокращением рабочего отрезка. Реверсивное кольцо JJC с одной стороны имеет резьбу 77 мм с другой разъем для установки на фотокамеры Canon с байонетом EOS. Подходит для использования с любыми камерами Canon, как цифровым (кроп и полный формат), так и пленочными.

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