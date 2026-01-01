Kiwifotos JJC RR-EOS реверсивное кольцо 77 мм

С помощьюреверсивного кольца объектив можно установить на фотокамеру в перевернутом положении, что позволяет снимать с большим увеличением и сокращением рабочего отрезка. Реверсивное кольцо JJC с одной стороны имеет резьбу 77 мм с другой разъем для установки на фотокамеры Canon с байонетом EOS. Подходит для использования с любыми камерами Canon, как цифровым (кроп и полный формат), так и пленочными.
Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00