Meike 55mm F1.8 Pro FF STM L-mount объектив
Артикул: MTG-3806

Meike 55mm F1.8 Pro FF STM L-mount объектив. Автофокусный объектив серии Pro от Meike для полнокадровой камеры. Фокусное расстояние 55 мм позволяет передавать кадры с естественной перспективой, что делает его отличным выбором для портретной съемки, съемки средних планов объектов и пейзажей с мягким фоном. Байонет L-mount (Leica/Panasonic/Sigma), тип матрицы Fullframe.

Описание

Быстрая диафрагма f/1.8 с девятью лепестками создает привлекательное размытие фона и способствует уверенной работе автофокуса при недостаточном освещении. Многослойное покрытие и элементы из высококачественного стекла минимизируют оптические аберрации, блики и улучшают контраст изображения.

Meike 55mm F1.8 Pro оснащен Type-C портом для удобного обновления прошивки, а также переключателем AF/MF на корпусе объектива для быстрого перехода между автоматической и ручной фокусировкой. Оптическая схема объектива включает 11 элементов в 8 группах, среди которых два элемента со сверхнизкой дисперсией, два высокопреломляющих и один ультравысокопреломляющий элемент, что обеспечивает высокое качество изображения и минимизирует оптические искажения. Минимальная дистанция фокусировки в 0.55 м дает возможность создавать детализированные снимки даже на близких расстояниях.

Характеристики:

  • Байонет объектива L-mount (Leica/Panasonic/Sigma)
  • Покрытие матрицы Fullframe
  • Фокусное расстояние 55 мм
  • Конструкция 11 элементов в 8 группах
  • Фокусировка автоматическая
  • Максимальная диафрагма f1.8
  • Минимальная диафрагма f16
  • Лепестки диафрагмы 9 шт
  • Минимальная дистанция фокусировки 550 мм
  • Угол зрения диагональ 43.3°
  • Максимальное увеличение 0.12x
  • Диаметр резьбы на объективе 58 мм
  • Габариты 74 × 74 × 97 мм
  • Вес 364 г

Комплектация

  • объектив
  • крышка линзы
  • крышка байонета

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера