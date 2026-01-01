images
images
images
images
images
images
Meike 55mm F1.4 APS-C STM X-mount объектив
Артикул: MTG-3793

Meike 55mm F1.4 APS-C STM X-mount объектив. Универсальный автофокусный объектив 55мм для кроп-матрицы, что приравнивается к 82.5мм в полнокадровом эквиваленте. Надежный выбор для съемки портрета и уличной фотографии с выдающимся боке. Максимальная диафрагма F1.4 позволяет работать в сложных условиях освещения и обеспечивает больший контроль над глубиной резкости. Байонет X-mount (Fujifilm), тип матрицы APS-C.

Описание

Обновить прошивку объектива можно через Type-C порт на байонете.

Модель имеет многослойное покрытие, минимизирующее отражения и блики, что обеспечивает большую контрастность и четкость. В оптическую конструкцию включена одна ED линза, а также два элемента с высокой рефракцией, что гарантирует эффективный контроль дисперсии и бликов.

Характеристики:

  • Байонет объектива X-mount (Fujifilm)
  • Покрытие матрицы APS-C
  • Фокусное расстояние 55 мм
  • Конструкция 11 элементов в 8 группах
  • Фокусировка автоматическая
  • Максимальная диафрагма f1.4
  • Минимальная диафрагма f16
  • Лепестки диафрагмы 9 шт
  • Минимальная дистанция фокусировки 610 мм
  • Угол зрения диагональ 28.2°
  • Угол зрения вертикаль 15.7°
  • Угол зрения горизонталь 23.4°
  • Диаметр резьбы на объективе 52 мм
  • Габариты 66.5 × 66.5 мм
  • Вес 286 г
  • Особенности конструкции STM мотор

Комплектация

  • объектив
  • бленда
  • крышка байонета
  • крышка линзы

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
