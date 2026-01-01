Meike 50mm F1.8 FF STM E-mount объектив
Meike
Артикул: MTG-3792

Meike 50mm F1.8 FF STM E-mount объектив. Универсальный объектив с классическим фокусным расстоянием для повседневной съемки, идеально подходящий для множества жанров. Этот объектив разработан для полнокадровых беззеркальных камер Sony E-mount и обладает широкой совместимостью. Порт Type-C позволяет обновлять прошивку. Байонет E-mount (Sony), тип матрицы Fullframe.

Описание

Максимальная диафрагма F1.8 позволяет работать в сложных условиях освещения и обеспечивает больший контроль над глубиной резкости. Кроме того, многослойное покрытие линз минимизирует отражения и блики, обеспечивая большую контрастность и резкость.

Характеристики:

  • Байонет объектива E-mount (Sony)
  • Покрытие матрицы Fullframe
  • Фокусное расстояние 50 мм
  • Конструкция 11 элементов в 7 группах
  • Фокусировка автоматическая
  • Максимальная диафрагма f1.8
  • Минимальная диафрагма f16
  • Лепестки диафрагмы 9 шт
  • Минимальная дистанция фокусировки 630 мм
  • Угол зрения диагональ 46.4°
  • Угол зрения вертикаль 26.8°
  • Угол зрения горизонталь 39.4°
  • Диаметр резьбы на объективе 58 мм
  • Вес 382 г
  • Особенности конструкции STM мотор

Комплектация

  • объектив
  • бленда
  • передняя крышка
  • задняя крышка

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера