Meike 50mm F1.2 MF Z-mount объектив
Meike
Артикул: MTG-3758

Meike 50mm F1.2 MF Z-mount объектив. Классический полтинник для полнокадровых беззеркальных камер. Максимальная диафрагма F1.2, что даёт впечатляющий короткий отрезок глубины резкости, а также позволяет снимать даже при низкой освещенности. Байонет Z-mount (Nikon), тип матрицы Fullframe.

Описание

Кольцо фокуса имеет нестандартную форму шестерёнки для более комфортного вращения. Комплект дополнен пластиковой блендой, спасающей от боковых лучей. Объектив может понравиться видеографам и станет отличным дополнением коллекции.

Характеристики:

  • Байонет объектива Z-mount (Nikon)
  • Покрытие матрицы Fullframe
  • Фокусное расстояние 50 мм
  • Конструкция 12 элементов в 7 группах
  • Фокусировка ручная
  • Максимальная диафрагма f1.2
  • Минимальная диафрагма f22
  • Лепестки диафрагмы 10 шт
  • Минимальная дистанция фокусировки 600 мм
  • Угол зрения диагональ 46.9°
  • Угол зрения вертикаль 26.4°
  • Угол зрения горизонталь 39.3°
  • Диаметр резьбы на объективе 67 мм
  • Вес товара без упаковки 620 г

Комплектация

  • объектив
  • крышка байонета
  • крышка линзы
  • бленда

