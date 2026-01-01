Meike MK-PLTL-C адаптер объектива PL-mount на байонет L-mount
Meike MK-PLTL-C адаптер объектива PL-mount на байонет L-mount
Meike MK-PLTL-C адаптер объектива PL-mount на байонет L-mount
Meike MK-PLTL-C адаптер объектива PL-mount на байонет L-mount
Meike MK-PLTL-C адаптер объектива PL-mount на байонет L-mount

Meike MK-PLTL-C адаптер объектива PL-mount на байонет L-mount

Meike
Артикул: MTG-3770

Meike MK-PLTL-C адаптер объектива PL-mount на байонет L-mount. Адаптер для установки объектива с байонетом Arri PL на камеру с L-mount. В конструкции предусмотрен слот для сменных светофильтров Meike. Благодаря этому можно исключить подбор нужного диаметра фильтра и долгой установки. 

Описание

Конструкция их нержавеющей стали собрана на современном оборудовании и устойчива к появлению коррозии и повреждений. 

Характеристики:

  • Особенности конструкции слот для светофильтра
  • Байонет объектива PL-mount (ARRI)
  • Байонет камеры L-mount (Leica)
  • Фокусировка ручная
  • Габариты 106 × 84 × 32.7 мм
  • Вес 213 г
  • Материал нержавеющая сталь

Комплектация

  • адаптер
  • светофильтр VND
  • светофильтр Clear
  • кейс для светофильтра
  • передняя крышка
  • задняя крышка

Видео

Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть первая
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть первая
Видеообзор &quot;Миниатюрный светодиодный осветитель для телефона Fotokvant SL-60Al с 4 видами крепления&quot;
Видеообзор "Миниатюрный светодиодный осветитель для телефона Fotokvant SL-60Al с 4 видами крепления"
Работа стедикама Golle Mini с камерой Canon 60D
Работа стедикама Golle Mini с камерой Canon 60D
Как сделать отличные портреты под дождем. Часть вторая
Как сделать отличные портреты под дождем. Часть вторая
